港股直擊 即巿股評

內地股市今日向下，上證指數收市跌近1%報3049。那邊廂，北水連續第三日流入港股，不過規模明顯較上日縮減。周三僅錄得2.94億元(人民幣﹒下同)淨流入，較上日的23.48億少八成七。

中興通訊(00763)與美國工業及安全局(BIS)達成《替代的和解協議》，中興支付合計14億美元民事罰款，並更換全部董事會成員。股份今日復牌收市大跌41.5%，H股市值蒸發80億元。中興通訊為「深港通」南向股份，今日錄得3.27億元淨沽出。

那邊廂，中資半導體股今日受資金追捧，中芯國際(00981)收升4.6%，不過卻遭北水沽壓，滬深南下共錄得淨沽出3.83億元，為全日最多北水沽盤個股。

騰訊(00700)續遭北水沽壓，周三錄淨沽2.74億元，三日合計淨沽7.94億元。

華潤水泥(01313)折讓近一成批股拖累股價昨日大跌近一成三，今日再跌4.6%報8.59元，不過見北水撈貨，「深港通」南下淨買近7600萬元。

醫藥股今日回吐，石藥集團(01093)收市跌2.7%，不過「滬港通」北水買盤頗活躍，錄得淨買入1.93億元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、騰訊、建行(00939)、石藥、融創(01918)、工行(01398)、華潤啤酒(00291)、高鑫零售(06808)、海螺創業(00586)及中國恒大(03333)。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中興通訊、中芯、金斯瑞生物科技(01548)、騰訊、融創、濰柴動力(02338)、華潤水泥、三生製藥(01530)、李寧(02331)及楓葉教育(01317)。