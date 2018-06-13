港股直擊 即巿股評

市場聚焦三大央行議息，隔晚美國股市個別發展，納指創新高。港股連續兩日靠穩後，今日受壓插穿多條均線。

恒指今早低開112點，開市後跌幅一度收窄至79點，見31023點全日高，其後復受壓，上午最多跌218點，失100天(約30981點)和10天線(約30967點)，中午跌192點，午後進一步受壓，失20天線(約30867點)，尾段曾挫414點，見30688點全日低。恒指收報30725點，跌377點或1.2%。大市今日下跌股份比例為63%，上升股比例為37%。

全日成交額844.29億元，較上日減少約33.02億元。

國企指數收報12035點，跌170點或1.4%。

恒指即月期貨收市跌299點或0.96%，報30743點，高水18點。

A股尾段跌幅擴大，滬指跌0.97%；深成指跌1.49%。兩市成交額約3429億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升10點，報25325。

市場觀望美國聯儲局、歐洲央行(ECB)和日本央行分別議息。當中市場預計聯儲局將在當地時間周三宣布加息；而歐洲央行將在周四宣布有關退出購買債券計劃的時間表。

藍籌金融領跌，建行(00939)跌1.2%；工行(01398)跌1.7%；中行(03988)跌1.4%；友邦(01299)跌0.9%；國壽(02628)除息，收市跌0.3%；滙控(00005)反覆低收0.1%。另外，騰訊(00700)跌0.5元；中石油(00857)除息，股價挫2.9%；中海油(00883)跌2%。相反，太古A(00019)升0.5%。

長和系發出聯合公布，由長江實業(01113)、長江基建(01038)及電能實業(00006)組成財團，收購澳洲上市的APA Group全部已發行合訂證券，作價較APA Group昨日收市價溢價33%，涉資129.8億澳元(約771億港元)。系內股份個別發展，長和(00001)跌2.2%；長實跌0.8%；長建跌0.3%；電能(00006)升0.3%。

焦點板塊

科技股：中興通訊(00763)復牌，曾插41.9%，收市挫41.6%，成交額35.76億元，其A股跌停，集團已與美國達成和解，已全額支付10億美元及將額外的4億美元支付至美國銀行託管賬戶後。其手機設備股亦走低，昨破頂的舜宇(02382)吐2.5%；瑞聲(02018)挫4.1%；高偉(01415)跌2%；丘鈦(01478)跌0.3%；比亞迪電子(00285)跌2.5%；昂納(00877)跌1.9%；信利(00732)跌2.6%。半導體股則有追捧，中芯(00981)抽升4.6%；華虹半導體(01347)創新高，收市飆10.5%；先進半導體(03355)升7.2%。科網軟件股方面，易鑫集團(02858)今日將公布第一季業績，曾漲7.9%，收市回落僅升0.5%；閱文(00772)跌2.1%；金蝶(00268)挫3.4%；中軟國際(00354)跌1.7%；美圖(01357)跌3.4%。另外，創維數碼(00751)漲6.5%，集團去年少賺58.7%，野村認為創維下半年度表現有所改善。

服裝股：多隻服裝及體育用品股逆市尋頂，申洲國際(02313)見100.7元創新高，一度晉身紅底股，收市無起跌。另外，安踏(02020)創新高，收市升1.2%；李寧(02331)創近7年高，收市升2.6%；361度(01361)升1.6%；中國動向(03818)升4%；I.T(00999)創逾6年半高，收市升1%。

醫藥股：強勢醫藥股今日普遍回吐，石藥(01093)跌2.7%；藥明生物(02269)挫5.1%；金斯瑞(01548)急挫7.1%；三生製藥(01530)挫4.7%；中生製藥(01177)跌2.9%；石四藥(02005)創新高後回吐3.3%。相反，阿里健康(00241)尋頂，收市升2.8%，成交額4.25億元。

焦點股份

中國燃氣(00384)：盈喜後股價跑輸，曾挫半成，見33.05元，收市跌2.6%。集團發盈喜，預料截至3月底止全年淨利潤將按年增長超過45%。摩根士丹利發表報告，指集團發盈喜並不令人意外，市場至今未充分消化農村地區煤改氣的潛在風險，維持其目標價29元和「減持」評級。

廣汽集團(02238)：今早曾跌4.9%，見8.91元為本月新低，收市跌3.5%，成交額2.55億元。其A股跌2.66%。集團公布，根據於2018年05月18日通過10送4紅股，批准將資本公積轉增為股份，已於昨日發行20.328億A股和8.85億股H股。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。