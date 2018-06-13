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瑞信升三生製藥目標價兩成 維持中性評級

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瑞信　三生製藥(01530)

評級：中性 -> 中性

目標價：17.8元-> 21.3元 (較前收市價20.2元有5.4%潛在升幅)

瑞信發表報告，上調三生製藥(01530)近兩成至21.3元，維持「中性」評級。

瑞信表示，三生製藥的管理層上周參加了該行舉行的醫療企業日，並維持20%至30%之收入增長目標，即使「特比澳」(TPIAO)在年初至今銷售已經增長60%。另外，三生製藥於兩周前正式在中國推出每周注射一次的糖尿病產品GLP-1注射劑Bydureon，每月價格約2000元人民幣，而三生製藥的競爭對手Novo Nordisk推出的Victoza(胰妥善注射液)，日常的GLP-1注射劑，價格約為410元人民幣，為期15天，但已被新版國家基本藥物目錄(NDRL)納入，料直至2020年，三生製藥的糖尿病藥物不會帶來利潤貢獻。

瑞信提到，三生本月將提交Ipterbin(赫賽汀仿製藥)的新藥藥證申請，並有可能在2019年下半年獲得批准，不過由於該藥屬於新生物藥物類別，故未必能獲納入醫保覆蓋。

瑞信將三生今明兩年每股盈利預測上調3%及6%，以反映TPIAO銷售增長較預期強勁，最新標價21.3元，相當於今明兩年預測市盈率36倍及29倍，相信現價已反映短期增長。

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