即巿股評 港股直擊

隔晚美股表現硬朗，道指微跌一點，但標指跟納指仍然上升，市場觀望今晚聯儲局議息，加息基本上無懸念，但目前估計加息幅度去到0.5厘嘅專家去到16%，咁就算下半年只係再加多一次0.25厘息，實際上等同加息四次。加息幅度會否出人意表仍屬未知數，但會後議息聲明更受關注。人哋美股喺各大央行議息前企硬，但港股似乎有啲腳軟，噚日死守31000水平，但成交確係少得可憐，缺乏資金入場支持，今日港股回吐壓力更大。

話咗港股跟美股相關系數減少，跟內地股市關係則日益加深，今日港股腳仔軟，主要係內地股市確係弱過藥煲，阿Man之前已溫馨提示，六月係內地傳統上資金較為緊絀，皆因半年結前，銀行收水，上市公司又要填氹核數，總之就係銀根緊，股市亦難升。上證指數又跌逾20點，拖累國指跌近1%，半日報收12090點，跌116點。至於恒指低開112點後，雖然一度重上31000水平，見過31023點，但其後內地股市愈跌愈多，恒指跌幅亦擴大至218點，低見30884點，半日報收3910點，跌192點。半日成交411.7億元，唯一跌市較為安慰，沽壓唔算太嚴重，繼續薄弱嘅成交，大戶要舞上舞落易如反掌。

5月份內地社會融資規模創近2年新低，內銀股沽壓未減，4大行半日跌0.7%至1.3%。之前幾日北水一直狂沽內銀股，春江鴨知水暖，擺明知道去槓桿搞到啲銀行無啖好食，當然沽之而後快。

另一個受壓板塊當然係手機設備股，中興通訊(00763)終獲美國解禁，代價之大至少要花上三幾年時間去養傷，股價預咗一開市插水三四成，半場收市跌近四成，股價報收報15.48元。有人認為中興已獲解禁，前景點都唔會太差，但唔好忘記解禁其中一個條件，係美國再認為佢有唔妥，可以隨時再禁過.......呢個係未來中興一個好大嘅不明朗因素，喺公司重傷過後，至少要觀察一段時間，確保公司重新振作，先好再諗入貨。至於有意短炒博反彈，先問自己有冇小李飛刀嘅小李咁好身手，否則咪亂接飛刀，一於少理就算數罷就。中興暫時當然接唔過，但其他手機設備股似乎有些少無辜，瑞聲(02018)更跌逾4%為表現最差藍籌。阿Man反而認為可以望住另一龍頭舜宇(02382)，噚日剛破頂，今日隨整個板塊回吐，股價若然跌至10日線，約165元水平見支持，可以考慮撈一撈再博股價向上挑戰180元。

手機設備股死死吓，貨金即流去炒半導體股，中興事件令中國痛定思痛，唔要仰人鼻息，中國半導體未來條路要加快腳步，半導體股未來應可受惠政策傾斜，前景值得睇好。至於呢期阿Man推介嘅體品股繼續做好，都係嗰句，未轉勢咪持有先，破頂唔估頂，見掟彎返轉頭咪施施然落車。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)