港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市個別走，市場聚焦聯儲局議息。港股連續兩日靠穩後，今早受壓。

恒指今早低開112點，開市後跌幅一度收窄至79點，見31023點半日高，其後復受壓，尾段跌超過200點，最多跌218點，見30884點，跌至10天線和100天線滙聚(約30980點)水平。恒指中午收報30910點，跌192點或0.6%，大市成交額411.79億元。

國企指數報12090點，跌116點或0.9%。

A股偏軟，滬指跌0.75%；深成指跌0.86%。

藍籌重磅內銀領跌，建行(00939)跌0.7%；工行(01398)跌1.4%；中行(03988)跌1%。另外，騰訊(00700)跌0.2元；中石油(00857)除息，半日挫2.6%；中海油(00883)跌0.9%。相反，滙控(00005)升0.2%；友邦(01299)升0.1%。

長和系發出聯合公布，由長江實業(01113)、長江基建(01038)及電能實業(00006)組成財團，收購澳洲上市的APA Group全部已發行合訂證券，作價較APA Group昨日收市價溢價33%，涉資129.8億澳元(約771億港元)。系內股份個別發展，長和(00001)跌1.6%；長實無起跌；長建升0.3%；電能(00006)升0.4%。

焦點板塊

科技股：中興通訊(00763)復牌，曾插41.5%，半日挫39.5%，成交額27.11億元，其A股跌停，集團已與美國達成和解，已全額支付10億美元及將額外的4億美元支付至美國銀行託管賬戶後。其手機設備股亦走低，昨破頂的舜宇(02382)吐2.3%；瑞聲(02018)挫4.3%；高偉(01415)跌2%；丘鈦(01478)跌0.8%；比亞迪電子(00285)跌1.3%；富智康(02038)跌2.2%。半導體股則有追捧，中芯(00981)抽升4.6%；華虹半導體(01347)創新高，半日漲6.9%；先進半導體(03355)升3.6%。另外，易鑫集團(02858)今日將公布第一季業績，半日漲6.5%；創維數碼(00751)漲6.3%，集團去年少賺58.7%，野村認為創維下半年度表現有所改善。

服裝股：多隻服裝及體育用品股逆市尋頂，申洲國際(02313)見100.7元創新高，晉身紅底股，半日升1.7%。另外，安踏(02020)創新高，半日升1.8%；李寧(02331)創近7年高，半日升4.6%；361度(01361)升3.5%；中國動向(03818)升3.3%；I.T(00999)創逾6年半高，半日升3.2%。

焦點股份

中國燃氣(00384)：盈喜後股價跑輸，曾挫半成，見33.05元，半日跌幅收窄至1%。集團發盈喜，預料截至3月底止全年淨利潤將按年增長超過45%。摩根士丹利發表報告，指集團發盈喜並不令人意外，市場至今未充分消化農村地區煤改氣的潛在風險，維持其目標價29元和「減持」評級。

廣汽集團(02238)：今早曾跌4.9%，見8.91元為本月新低，半日跌3.4%，成交額1.17億元。其A股跌2.81%。集團公布，根據於2018年05月18日通過10送4紅股，批准將資本公積轉增為股份，已於昨日發行20.328億A股和8.85億股H股。

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