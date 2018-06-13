隔晚美國股市個別走，港股連續兩日靠穩後，今早走軟，成交偏淡。
恒指今早低開112點，開市後跌幅曾收窄至79點，見31023點半日高位，其後復受壓，11時後跌幅擴大，最多跌218點，低見30884點。恒指中午報30910點，跌192點或0.62%。大市半日成交只有411.79億元。
國企指數報12090點，跌116點或0.95%。
中興通訊(00763)復牌，半日大跌39.5%，成交達27.11億元，居成交榜首位。
成交第二大是騰訊(00700)，微跌0.2元報417.2元。
隔晚美國股市個別走，港股連續兩日靠穩後，今早走軟，成交偏淡。
恒指今早低開112點，開市後跌幅曾收窄至79點，見31023點半日高位，其後復受壓，11時後跌幅擴大，最多跌218點，低見30884點。恒指中午報30910點，跌192點或0.62%。大市半日成交只有411.79億元。
國企指數報12090點，跌116點或0.95%。
中興通訊(00763)復牌，半日大跌39.5%，成交達27.11億元，居成交榜首位。
成交第二大是騰訊(00700)，微跌0.2元報417.2元。
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