訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:08 港股直擊 即巿股評

恒指半日挫192點 半導體股受追捧

放大圖片

隔晚美國股市個別走，港股連續兩日靠穩後，今早走軟，成交偏淡。

恒指今早低開112點，開市後跌幅曾收窄至79點，見31023點半日高位，其後復受壓，11時後跌幅擴大，最多跌218點，低見30884點。恒指中午報30910點，跌192點或0.62%。大市半日成交只有411.79億元。

國企指數報12090點，跌116點或0.95%。

中興通訊(00763)復牌，半日大跌39.5%，成交達27.11億元，居成交榜首位。

成交第二大是騰訊(00700)，微跌0.2元報417.2元。

半導體股有追捧，中芯(00981)抽升4.6%，居成交榜第三位；華虹半導體(01347)創新高，半日急升6.9%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。