港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市個別走，港股連續兩日靠穩後，今早走軟，成交偏淡。

恒指今早低開112點，開市後跌幅曾收窄至79點，見31023點半日高位，其後復受壓，11時後跌幅擴大，最多跌218點，低見30884點。恒指中午報30910點，跌192點或0.62%。大市半日成交只有411.79億元。

國企指數報12090點，跌116點或0.95%。

中興通訊(00763)復牌，半日大跌39.5%，成交達27.11億元，居成交榜首位。

成交第二大是騰訊(00700)，微跌0.2元報417.2元。

半導體股有追捧，中芯(00981)抽升4.6%，居成交榜第三位；華虹半導體(01347)創新高，半日急升6.9%。