港股直擊 即巿股評

噚晚睇緊大台套古裝劇時收到台嘅push message：中興通訊(000763)明天周三復牌(即係今日呀)；今朝U盤期間再出多個：中興通訊復牌，競價時段叫價跌約40%。戰友Jack都同步whatsapp過嚟：中興-33%(再加個無眼睇嘅emoji公仔)，然後就再補多槍「沽沽沽沽沽沽沽沽沽沽沽」哈哈，其實佢呢句「沽沽沽沽沽沽沽沽沽沽沽」我第一時間諗到嘅係白鴿叫，個beat通常只係三個音，而嗰三個音就係「沽沽沽」，若然你係大好友，一大清早起身一心等恒指更上一層樓兼再追升嘅時候，窗外邊隻白鴿就同你講「沽沽沽」，係幾咁令人沮喪。

中興一復牌冧到媽都唔認得，其實對恒指嚟講基本上都無乜大影響，恒指今早開市報30990點，跌113點；依家10點3分，恒指最低做過30912點，仲未插穿條保歷加通道中軸(30878點)，所以技術上暫時都叫做「處於歷加上升通道」，只不過係通道底咁解；穿唔穿就要睇吓上定下行有着數啦。

開恒指牛熊證街貨圖睇，依家10點5分，恒指做30948點(mark底先)。下方最貼價嘅牛證就係30900至30999點，呢度有相當於106張期指，按暫時恒指低位30912點計，呢106張期指都所剩無幾。至於上方最貼價嘅熊證就係31300至31399點，呢度就有120張期指，全數都係新貨，但同現價比相差成451點呢。

比較得意嘅係，牛熊各自第四層街貨都有成過千張期指喺度，而對落嗰三層嘅街貨數量都係差唔多，乃念下行較近，其實第一層(即係最貼價嗰層)都幾乎打完咁滯，繼續殺落去又有何不可？今次成班淡友都應該變晒做飛雲，恒指熊(63947)，收回價31550點，同現價有逾600點差距，安全得嚟算係街貨少嗰隻；信心爆膨嘅話，恒指熊(67492)，收回價31250，距離現貨約300點且街貨低槓桿高，啱短炒用，小注向創界山第四層(牛證第四層重街貨)出發啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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