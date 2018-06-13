港股直擊 即巿股評

市場焦點轉移到主要央行議息，大市仍缺乏方向，成交料維持近期偏淡局面。

隔晚美股個別發展，道指收市微跌1點，报25320点，全日高低波幅有117點；科技股領漲，納指收升0.57%，報7703點，創收市新高；標普500指數升0.17%，報2786點。美朝首腦峰會結束後，投資者將目光轉向聯儲局會議。

歷史性的美朝領導人峰會已經結束。雙方簽署了聯合聲明，特朗普表示將停止韓美聯合軍演，令地緣風險降溫。

聯儲局正在議息。市場預計將在周三宣布加息；歐洲央行決策者將在周四宣布有關退出購買債券計劃的時間規劃。

美國5月通脹數據表現強勁，5月CPI同比升2.8%，創2012年2月以來新高，5月核心CPI同比升2.2%，創2017年2月來最大升幅，預期升2.2%，前值升2.1%。

國際油價個別發展。紐約七月份期油收市報66.36美元一桶，升0.26美元或0.39%；八月布蘭特期油收報75.88美元一桶，跌0.58美元或0.76%。美國能源資訊署(EIA)上調今年全球石油需求增長預期，但下調明年預期。另外，「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)預計油價將升至80至90美元一桶。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.31元，較本港上日收市升0.56元；騰訊(00700)ADR收報418.23元，升0.83元；國壽(02628)ADR收報22.36元，跌0.54元，公司將於今日除息。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.53元，跌0.13元；中石油(00857)ADR收報6.44元，跌9仙，今日除息；中石化(00386)ADR收報7.48元，升5仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報71.94元，升0.19元；聯通(00762)ADR收報10.33元，升3仙。

ADR港股比例指數報31043，較周二恒指收市跌59點或0.19%。恒指上日收報31103點，升39點或0.1%，連續兩日靠穩進賬144點或0.5%。恒指短期阻力參考6月7日高位31521點，支持為本月初低位30363。內地股市昨日反彈，留意短期上證指數能否重上10天線約3084點水平。市場關注美國會否於6月15日公布對進口中國商品徵收關稅的最終名單。

焦點股份

中興通訊(00763)：A股及H股將於今日復牌，市場猜測其A股或有多於一次跌停。公司表示，於本月8日已與美國達成和解協議，在該公司及時全額支付10億美元及將額外的4億美元支付至美國銀行託管賬戶後，美國商務部旗下的工業及安全局(BIS)將終止其於4月15日激活的拒絕令，並將該公司從《禁止出口人員清單》中移除。若上述條件均滿足且中興通訊已從《禁止出口人員清單》中移除，BIS將對外公布。相關拒絕令原先是下令美國企業在7年內不得向中興出售零部件及軟件。該公司指出，將在BIS終止拒絕令後，盡快恢復經營活動，並將全面評估拒絕令和協議對其今年首季報告的影響，重新編製及披露首季報告。

長實集團(01113)、長江和記(00001)、長江基建(01038)及電能實業(00006)組成的財團，提出以每股11澳元，收購澳洲燃氣管道商APA集團。如建議落實進行，財團其他成員將根據上市規則，尋求各自的股東批准, 但不排除最終由長江實業，獨自進行有關建議。

中國兒童護理(01259)：計劃向不少於六名承配人，配售最多2.3169億元，相當於擴大後股本約一成七。每股作價0.13元，較昨日收市價0.161元折讓約一成九， 集資淨額2960萬元，將用於發展放貸業務。

創維數碼(00751)公布，截至3月底止年度盈利5.41億元，按年下跌58.7%，每股盈利17.92仙；派末期息9仙。

中國燃氣(00384)預料，截至今年3月底止，全年淨利潤將按年增長超過45%。