即巿股評 港股直擊

期指於周初走勢繼續反覆，惟主要仍在31000點關口附近上落。周一，期指高開175點後，升幅很快便消耗掉，更一度轉跌2點，低見30834點，惟之後再反覆上揚，最終全日收市升203點，收報31043點。

重要政經事件明朗化才部署

昨天期指輕微低開64點後，一度反升194點，高見31237點，不過之後又很快轉跌，最多挫170點，低見30873點，隨後全日反覆上落，最終全日僅跌1點，收報31042點。兩天成交再度縮減至不足900億元，周一成交更低見774億元，反映市場觀望氣氛甚濃。

雖然G7峰會如預期般不歡而散，惟暫時未對環球股市帶來重大影響，皆因本周還有其他重大國際事件；先有執筆時正在進行的「美朝峰會」，再來就是歐洲、日本及美國聯儲局議息，令市場投資者近日皆傾向持觀望態度。

雖然近日環球消息眾多，且關係錯綜複雜，當中進展亦經常始料不及（主要因美國總統特朗普特的獨特行事作風），因此暫時令大家很難從單一事件對後市走勢得到啟示。

正因如此，筆者建議大家短期多留意美滙走勢，從而對港股後市走勢作出判斷。如美滙於上述事件後再展強勢的話，環球資金（特別是新興市場）很大機會再次回流美國，同時亦會不利港股表現；相反，如美滙出現向下突破，則有利港股未來走勢。因本周多項重大政經事件接踵而來，所以建議大家還是等多一下，待相關情況明朗化後才入市部署方為上策。

技術走勢方面，期指上周五急跌695點後，近兩天雖然出現反彈並重上31000點水平，惟始終力度不足，不過其中一個主要原因是如上文所說本周將有多項重要事件發生，令市場觀望氣氛甚濃，從而限制了港股的表現。

首個重要支持位30798點

近兩天，期指仍能力守保歷加通道中軸（即20天移動平均線，現時為30828點），而且各主要技術指標未有再度轉差，令港股仍能保持本月初的上升形態，暫未出現明顯向下的勢頭。

期指向上的阻力，還看上周四的高位31544點，如之後期指能成功突破，相信很快便可挑戰32005點的重要阻力位；向下的首個重要支持位是上周五低位30798點，一旦跌穿，便要再試大概30000點至30100點的重要支持位。

策略方面，如上文所言，暫時建議各穩陣的投資者應待相關重要事件明朗化才再作部署。進取的投資者則可待期指成功升穿31544點（收市升穿31544點，再加上翌日開市升穿上一天的高位及開市後30分鐘的高位），可考慮小注部署即月價外400點至600點的Long Call。

相反，若期指跌穿30798點（收市跌穿30798點，再加上翌日開市跌穿上一天的低位及開市後30分鐘的低位），則可考慮小注部署即月價外400點至600點的Long Put。