今日 17:52
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港股直擊
江山控股(00295)公布，今年首5個月，太陽能發電站總發電量約87.9萬兆瓦時，按年增68.15%。
截至5月底，公司總裝機量達1819.3兆瓦，共有48個太陽能發電站。
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