港股直擊 即巿股評

市場聚焦美國總統特朗普和北韓領導人金正恩今日會面，隔晚美股窄幅靠穩，恒指今日於百天線附近整固。

恒指低開33點，開市後反覆向上，曾升179點，見31242點全日高，惟10時過後突走弱，一度掉頭挫118點，見30944點全日低，曾穿100天線(約30986)，之後回勇升逾130點，中午升88點，全日波幅上午成形。午後恒指維持過百點升幅，尾段升幅收窄。恒指收報31103點，升39點或0.1%，連續兩日靠穩進賬144點或0.5%。大市今日升跌股份比例50%。

全日成交額877.31億元，較上日回升103.55億元或13.4%，不過當中包括華潤水泥(01313)約42億元配股上板。

國企指數收報12206點，升34點或0.3%。

恒指即月期貨收市跌1點，報31042點，低水61點。

A股尾段升幅進一步擴大，滬指升0.89%；深成指升1.38%。兩市成交額約3511億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌25點，報25323。

藍籌股方面，平保(02318)升0.3%；中海外(00688)升1.6%；長實集團(01113)升1%；華潤電力(00836)首5個月累計售電量按年升5.3%，瑞信最新上調目標和評級，股價升1.9%。相反，滙控(00005)行政總裁范寧公布上任後首份業務策略，投資150億至170億美元推動集團重回增長模式，股價跌0.3%；領展(00823)跌0.7%；萬洲(00288)創逾一年低，收市挫2.8%。另外，外電指內地正在推進將三大國有油氣公司的管道資產合併為一家公司，中海油(00883)曾升4%，收市升1.6%；中石化(00386)升1.5%；花旗認為相關資產估值偏低，當中佔比中石油(00857)最多，而且引入投資者後權益或降低，股價反覆低0.3%。

焦點板塊

內需及消費股：板塊續攀升，美銀美林升華潤啤酒(00291)目標至42.6元，維持「買入」評級，股價飆升6.9%；蒙牛乳業(02319)亦創新高，收市升3.7%；統一(00220)創逾5年高，收市升2.9%；青島啤(00168)升2.3%；頤海國際(01579)創新高，收市升6.5%；現代牧業(01117)升4.8%；雅士利國際(01230)升3.9%；中國食品(00506)除息，股價升4.4%。

教育股：全線落鑊，新高教(02001)獲花旗首予「買入」評級和目標價10.5元，股價創新高，收市飆升13.4%；中教(00839)升7.3%；民生教育(01569)升9.3%；睿見(06068)創新高，收市升8.3%；宇華(06169)升7.9%；成實外教育(01565)升5.2%；楓葉(01317)升3.2%。半新股方面，21世紀教育(01598)收市飆升14.7%，報2.11元創新高；澳洲成峰高教(01752)升13.9%；中國新華教育(02779)升7.8%。

科技股：美國商務部公布與中興通訊和解協議細節，本港手機設備股個別走，舜宇(02382)獲高盛升目標至205元，股價見174.9元創新高，收市升1.9%；信利(00732)升0.5%；富智康(02038)升1.5%。相反，瑞聲(02018)跌0.9%；高偉(01415)跌2%；丘鈦(01478)跌1.3%。另外，聯想集團(00992)升2.4%；中芯國際(00981)升1.9%；華虹(01347)創新高，收市升3.4%；晶門(02878)升4.4%。科網方面，閱文(00772)急漲4%；華為作為主要客戶的中軟國際(00354)升2.5%；金蝶(00268)升1.1%；艾伯科技(02708)升8.7%；遊萊互動(02022)升3.6%。

醫藥股：今日集體爬升，石藥(01093)急漲5.1%，為表現最好藍籌；中生製藥(01177)升半成；藥明生物(02269)升1.4%；石四藥(02005)升2.8%；新世紀醫療(01518)升9.6%；復星醫藥(02196)升3.4%；綠葉製藥(02186)升2.6%；白雲山(00874)創新高，收市升5.9%；先健科技(01302)升5.8%；聯邦制藥(03933)除息，股價升4.1%。中金發表報告，內地醫藥板塊短期估值相對較高，仍具有調整壓力，但中長期醫藥行業發展趨勢明確向好，龍頭價值將愈來愈高，H股推薦石藥、中生製藥、中國中藥(00570)、聯邦制藥和白雲山。

焦點股份

華潤水泥(01313)：今早低開10.4%，收市挫12.8%，報9元，成交額達57.21億元。集團按每股9.3元以先舊後新方式配售4.5億股，配售股份相當於擴大後股本約6.44%，所得款項淨額約41.8億元。配股價較昨日收市10.32元，折讓9.88%。

天平道合(08403)：今日掛牌，收報0.138元，較招股價0.145元低4.8%，成交3.73億股，成交額5407萬元。不計手續費，每手蝕140元。

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