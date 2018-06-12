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今日 15:14 港股直擊 即巿股評

券商評滙控策略日 美銀美林:ROE目標高於預期

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滙豐控股(00005)管理層於策略日表示，將投資逾百億美元推動業務增長，並維持現有高派息水平。券商普遍維持評級及目標價。

摩根大通維持滙控「中性」評級，目標價折合約76.6元。摩通認為，行政總裁范寧公布的策略目標是集團改革的一步，將更注重增長及投資，而非資本回報，滙控把2020年有形股本回報率(ROE)定在11%以上，較之前定下股本回報率在10%以上的目標相符。摩通認為，管理層正為回報定下更長遠目標。

美銀美林指，滙控2020年有形股本回報率目標達11%，高於該行預期，並將維持現水平派息及續進行回購，以抵銷以股代息的攤薄影響，相信滙控未來三年收入及成本增幅將高於市場預期，並錄得80億美元撥備前盈利淨增長，維持滙控「買入」評級，目標價88.5元。

摩根士丹利表示，滙控的策略主題不變，認為增長回報及業務組合的調整向來不是帶來刺激的因素，僅重申現有策略，維持「增持」評級，目標價9英鎊，折合約94.45港元。

瑞信指，滙控策略日無甚驚喜，大部分指標與證券界的預測相符。

富瑞認為，策略日內容未能令市場明顯改變對滙控將來盈利等表現的預測，公布沒有革命性的計劃，盈利增長加快已在券商的預期之內。

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