即巿股評 港股直擊

隔晚美股高位整固，缸邊友屏息以待今日世紀美朝峰會特金會，否會有好消息再推動資本市場，又或者兩名領袖有幾啱傾，所以隔晚缸邊友未有積極入場，令美股表現牛皮。至於港股今日表現反覆，略為低開高走後一度下試100日線(約30988)尋找支持，結果30900點水支不俗，半日港股靠穩微升。恒指略為低開後覆向上，曾升179點，高見31243點半日高位，其後掉頭考驗100日線，低見30945點。其後回穩重返31100水平，中午報收31152點，升88點；國指則升56點，報收12228點。

重磅藍籌股乏善可陳，表現較為突出係三桶油，半日升幅0.6%至2.1%不等，有消息指內地有意推進三大油氣公司將管道資產合併為一家公司，為中國鐵塔油氣版。而新組管道資公司更將尋求上市，公司值將高達3000至5000億元人仔，估計大釋放，三桶油自然炒起。至少油價升勢似乎止步，有機會又進入上落市格局，中資航空股呢期有追捧，南航(01055)升4%創兩個半月新高、國航(00753)則重拾雙位數股身份，半日升3%，東航(00670)升2%今日表現經已係最落後。

除咗三桶油之外，抖咗三兩日嘅醫藥股跟教育股，今日又再度落鑊，醫藥股似乎完成調整回復升勢，唔少教育股更再創新高，升幅閒閒地超過半成，甚至升逾一成。唔少粉絲問阿Man，呢兩個板塊嘅股份仲追唔追得過，講真穿頂就一定唔估頂，但兩個板塊今年已累積唔少升幅，即使最強勁嘅強勢股，都有抖氣嘅時候，寧願等回吐時，又守得穩啲支持位再出手，高追唔係話唔得，咁咪定番個止蝕位嚴格執行再衝鋒。

今日成交仍然薄弱，半日只有472億，噚日港股成交已縮水至自2月15日以嚟最少，得番773億元，記得2月15日當日係年三十晚半日市，全日成交竟然跟半日市相題並論，可見缸邊友都唔多願入場。始終今個星期太多政經大事，今日美朝世紀峰會特金會，進展似乎甚為理想，不過「侵侵」一向難以捉摸，當美國向貿易戰打出第一槍，全世界以為佢係衝住中國而來，誰知一向與其稱兄道弟嘅盟友楓葉國跟歐盟亦無倖免，今日特金會氣氛確係唔錯，但又點知呢位大哥幾時又變臉現乜花臣。

加上嚟緊仲有花旗聯儲局議息、歐央行跟日央行亦議息，三大央行對未來息口路徑嘅提示，將會左右股市去向。花旗今個月加息幾乎已無懸念，至少香港息魔幾時現身仍屬未知數，不過拆息已持續走高，並創下十年新高，原因係花旗再加息，難免令港元再度受壓，近日本地銀行已相繼調高存款利息鬥快搶存款，留意美國議息後會否加大資金流出港元嘅壓力，從而逼使拆息再走高。

港股暫時仍未有方向，上周急升逾千點後，暫時仍然高位整固，可惜係成交未能配合，暫時大市未有動力再爆上，不過呢又未見負面消息拖累，現水平買賣兩閒，估計呢兩日大市仍然窄幅波幅，喺30700至31500點之間上落。提醒大家呢個周五係美國四重期結算，通常結期美股甚少出現方向大逆轉，既然呢期美股升得好哋哋，縱有回吐亦傾向溫和，估計要過埋美股期結，走勢才見較大突破。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)