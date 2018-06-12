港股直擊 即巿股評

隔晚美股窄幅靠穩，市場聚焦美國總統特朗普和北韓領導人金正恩今日會面，港股表現反覆，恒指於百天線附近整固。

恒指低開33點，開市後反覆向上，曾升179點，見31242點半日高，惟10時過後突走弱，一度掉頭挫118點，見30944點半日低，曾穿100天線(約30986)，之後回勇升逾130點。恒指中午收報31152點，升88點或0.3%，大市成交額472.13億元。

國企指數報12228點，升56點或0.5%。

A股半日收市前走高，滬指升0.46%；深成指升0.76%。

藍籌股方面，外電指內地正在推進將三大國有油氣公司的管道資產合併為一家公司，「三桶油」造好，中海油(00883)曾升4%，半日升1.9%；中石化(00386)升2.2%；中石油(00857)升0.6%。另外，平保(02318)升0.4%；建行(00939)升0.1%；工行(01398)升0.3%。滙控(00005)行政總裁范寧公布上任後首份業務策略，投資150億至170億美元(折合1170億至1326億港元)推動集團重回增長模式，股價半日跌0.4%；領展(00823)跌0.5%；萬洲(00288)再挫3.6%。

焦點板塊

科技股：美國商務部公布與中興通訊和解協議細節， 本港手機設備股個別走，舜宇(02382)獲高盛升目標至205元，股價見174.9元創新高，半日升2.6%，成交額6.6億元；信利(00732)升1.1%；富智康(02038)升1.5%。相反，瑞聲(02018)跌0.6%；高偉(01415)跌2%；丘鈦(01478)跌1.7%。另外，中芯國際(00981)升2.8%。科網方面，閱文(00772)急漲4.1%；華為作為主要客戶的中軟國際(00354)升2.7%；金蝶(00268)升1.6%；艾伯科技(02708)升7.7%；遊萊互動(02022)升2.9%。

教育股：今早落鑊，新高教(02001)獲花旗首予「買入」評級和目標價10.5元，股價半日飆升12.2%，報8.3元創新高，成交額1.5億元。另外，中教(00839)升6.4%；民生教育(01569)升5.1%；睿見(06068)升4.7%；宇華(06169)升4.6%；成實外教育(01565)升3.3%；楓葉(01317)升2.8%。半新股方面，21世紀教育(01598)曾見2元平上市高位，半日升4.9%，成交額1.65億元。澳洲成峰高教(01752)升6.9%；中國新華教育(02779)升7.5%。

醫藥股：今早集體爬升，石藥(01093)急漲3.9%；中生製藥(01177)升3.3%；藥明生物(02269)升1%；石四藥(02005)升3%；新世紀醫療(01518)升4.2%；復星醫藥(02196)升2.6%；綠葉製藥(02(02186)升2.3%。。

焦點股份

華潤水泥(01313)：今早低開10.4%，曾挫12.8%，半日跌12.1%，成交額達51.53億元。集團按每股9.3元以先舊後新方式配售4.5億股，配售股份相當於擴大後股本約6.44%，所得款項淨額約41.8億元。配股價較昨日收市10.32元，折讓9.88%。

華潤電力(00836)：股價今早創逾年半高，半日升2.5%。集團5月售電量1199.11萬兆瓦時，按年增加2.8%；今年首5個月累計售電量按年升5.3%。瑞信最新上調目標至18.5元，評級升至「跑贏大市」。

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