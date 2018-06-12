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今日 12:09 港股直擊 即巿股評

恒指半日升88點 石藥升近4%

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美國總統特朗普和北韓領導人金正恩今早在新加坡會面，港股今早表現反覆，升過點後回試百天線，暫企穩31000點水平。

恒指低開33點，開市後反覆向上，曾升179點，見31242點今早高，惟10時過後突走弱，掉頭下挫，半日最多曾跌118點，低見30944點，一度穿100天線(約30988)，惟及後回穩。恒指中午報31152點，升88點或0.28%，大市成交額472.13億元。

國企指數報12228點，升56點或0.46%。

藍籌股方面，石藥(01093)回勇，半日升3.9%，為表現最好恒指成份股。石油股造好，中石油(00857)及中海油(00883)分別升0.6%及1.9%; 平保(02318)靠穩，升0.44%。

教育股繼續受追捧，新高教(02001)創新高，大升12.16%; 中國新華教育(02779)半日漲7.54%; 另外，半新股澳洲成峰高教(01752)及中教控股(00839)分別升6.94%及6.36%。

中資航空股走高，南航(01055)創近兩個半月高，升4.1%; 中國國航(00753)重回10元水平，今早漲3.1%; 另外，東航(00670)亦升2.1%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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