港股直擊 即巿股評

噚日見住個市悶到核爆咁滯，全日升105點收工，但成交埋單計得嗰770幾億，呢啲咁嘅乾升市況真係買乜都死。今朝恒指開市跌34點，報31029點；依家9點42分，恒指低開後倒升46點，做緊31110點，好聽啲叫做爬返上條100天線(30987點)以上；難聽啲嘅話，唔知幾時又得而復失。

今日莫講話市場嘅焦點，所有報紙、電視，分分鐘你落樓下飲茶隔離枱陳伯同人吹水講嘅，都可能係特朗普同金正恩嘅會面呢單嘢，姑勿論陳伯有咩comment，正正因為呢個會面，市場對後市已經label咗「不明朗」呢三個字喺度，就算事實可能只係特朗普講個「Hi」字，而金正恩只係回覆講句「안녕하세요」(An Nyeong Ha Se Yo)，敏感嘅市場就會開始猜度呢兩句說話背後嘅含意：唔止「你好」咁簡單嘅。

Anyway，依家9點57分，恒指升幅已經擴大至升150點，做31214點，剛好呢個時間電視又live咗個「特金會」出嚟；整完一大餐之後，依家已經10點15分，再轉台睇返個市，我應該無轉錯台掛，說好了升150幾點呢？做乜「明明綠燈轉眼變成紅燈」跌110點，依家得返30953點，條100天線話咁快就得而復失，正一烏鴉口。

對住呢啲半個鐘前大升、半個鐘後急跌，再半個鐘後無事嘅市，我都無從入手，就算用恒指牛熊證街貨去度，其實暫時見到恒指過車山mode咁上上落落，都只係喺最貼價嘅牛證同熊證中間來回跑，就嚟跑到落去近牛證咩？又走返轉頭；又跑到上去近熊證咩？又即刻向下走。就算睇牛熊證街貨圖，最貼價嘅牛證(30800至30899點)同熊證(31400至31499點)呢兩part連100張期指都無，但之後再數上/落去，過千張期指街貨就已經企晒喺度。

依家10點30分，啱啱斟完杯水返嚟，恒指做緊31047點，跌緊15點，如果現價上行452點就食到第一梯隊嘅熊證街貨；但下行247點就食到最貼價嘅牛證街貨。如果用上行嘅點數，即452點向下量度嘅話，即31047-452=30595，呢個水平即係食晒由30800至30899，落到30600至30699點，呢度夾埋有相當於1771張期指。同樣計熊證街貨最近嗰三part嘅期指張數嘅話，咁下行又真係無咁吸引嘅，但將就吓啦，今個星期咁多事，仲有星期四(6月14日)世界盃開波啦，個市唔扮蟹(打橫行)已經要講「Thank you」 或者「대단히 감사합니다」(kam sa ham ni da)啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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