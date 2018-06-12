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今日 10:10 港股直擊 即巿股評

港股突倒升179點 三桶油跑出

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市場關注今早在新加坡舉行的美朝峰會，亞太股市今早普遍靠穩。港股低開後造好。

恒指今早低開33點，報31029，開市未幾即倒升，10時前升幅擴大，暫時見最多升179點，高見31242。截至10時5分，恒指升128點，報31192。

國企指數低開23點，最新升64點，報12236。

上證指數昨日三連跌，今早最新報3052，與上日無升跌。

騰訊(00700)升0.6%，報421.6元。

舜宇光學(02382)今早曾升3%，高見174.9元，創上市新高。

中資金融股跑輸，平保(02318)微跌5仙，報78.7元；建行(00939)微升0.1%，報8.07元。

「三桶油」跑出，中海油(00883)曾升4%，最新升3.3%，暫為最大升幅藍籌；中石化(00386)亦升近3%。據外電報道，作為石油管網改革計劃的一部分，中國正在推進將三大國有油氣公司的管道資產合併為一家公司。

華潤水泥(01313)以9.3元折讓近一成配股淨籌41.8億，今早配股上板，股價今早跌穿配股價，低見9元，現跌一成一，報9.19元。

華潤電力(00836)上月售電量增近3%，今早有追捧，最新升逾2%。瑞信最新發表報告，將華潤電力目標價由14元上調至18.5元，評級由「中性」調高至「跑贏大市」。

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