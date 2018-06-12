即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，全日波幅235點。恒指收報31063點，升105點或0.34%，成交金額773.76億元。國指收報12172點，升6點或0.05%；上證收報3052點，跌14點或0.47%。港股走勢優於A股。

恒指以陽燭「陀螺」收市，收市水平重上10 SMA、20 SMA及100 SMA，惟成交及波幅收窄，觀望味濃。若與前交易日走勢一併參考，則譜成「身懷六甲」的待變形態。MACD快慢線正差距收窄，走勢略轉弱。全日上升股份798隻，下跌765隻，整體市況未如指數般強。

《經濟參考報》引述多位專家報道稱，此次中國央行大概率跟隨聯儲局 「加息」。《中國證券報》引述市場人士報道稱，中國央行維護流動性平穩意圖未變，年中流動性收緊可能不大。料消息對A股市場影響為中性偏好。

伊拉克表態反對增加原油供應，在OPEC準備下周開會之際，此舉令沙地阿拉伯的增產計劃面臨更大阻力。料消息利好油價。

IMF總裁拉加德表示，籠罩全球經濟的陰雲「日漸黑暗」，隨着主要工業國加大貿易戰威脅，全球經濟面臨的風險正在上升。

美國總統特朗普和北韓領導人金正恩於今天在新加坡進行美朝峰會，雙方將會共晉午餐，料事件或會對市場產生不明朗因素。美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期及ADR向好，料恒指可高開，但早市十分波動，在31200水平爭持，午後走勢偏淡。

個股介紹：

華潤水泥(01313)的主要業務為於中國從事生產及銷售水泥、熟料及混凝土產品。

集團發出盈利預喜，預計截至2018年6月30日止6個月的股東應佔溢利，將較2017年同期顯著增加，主要原因為期間内水泥產品售價較高。集團水泥產品於2018年1月至5月的平均售價為387.4港元，相對2017年同期的290.5港元，上升了33.4%。

集團今早公布以先舊後新方式配售4.5億股(每股9.3元)，所得款項淨額估計約41.8億港元，資金將用作發展裝配式建築及骨料業務、償還債務及一般營運資金用途。

股份上日收報10.32元，上望12元，止損設於9.24元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。