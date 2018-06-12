港股直擊 即巿股評

港股昨日成交創近四個月低位，市場觀望今早「特金會」，加上內地股市走弱，料港股短期缺乏動力。

隔晚美股中段造好，收市前升幅明顯收窄，道指收市升5點，報25322點；納指升0.2%，報7659點；標普500指數收漲0.1%，報2782點。市場等待美朝首腦峰會以及美聯儲會議。

特朗普現在正在新加坡，準備參加周二舉行的美朝首腦峰會。此次會議定於新加坡時間周二上午9點舉行。

除了國際事務之外，投資者還在關注將於本周的一些重要央行會議。為期兩天的美國聯儲局會議將從周二開始召開，歐洲央行將在周四宣布有關削減經濟危機期間實行的購買債券計劃的時間規劃。野村證券認為，本周聯儲局極有可能再度加息25個基點；最新的利率預期「點陣圖」料暗示2018年將加息四次，而非此前的加息三次；美國2018年及2019年核心通脹將逐漸上揚，到2019年第四季度，美國核心PCE通脹料將達到2.2%。

國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德警告，因應美國總統特朗普堅持「美國優先」單邊貿易政策，全球經濟前景變得暗淡。不過，IMF仍維持全球今年與明年經濟增長3.9%預測不變。

意大利富時MIB指數收市急升3.4%，創下了自2017年4月24日以來的最大單日升幅。該國經濟部長特里亞表示，意大利新政府將以維護歐羅為己任。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.35元，較本港上日收市升0.4元；騰訊(00700)ADR收報420.66元，升1.66元；國壽(02628)ADR收報22.69元，跌0.16元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報13.48元，升4仙；中石油(00857)ADR收報6.54元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報7.52元，升0.1元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報71.72元，升0.22元；聯通(00762)ADR收報10.27元，升3仙。

ADR港股比例指數報31142，較周一恒指收市升78點或0.25%。恒指昨日收報31063點，升105點或0.3%，全日成交只有773.76億元，創2月15日以來、近4個月新低。市場觀望今早「特金會」，以及本周聚焦三大央行利率決議。百度將成為首家通過發行CDR從美國納斯達克股票市場回歸A股的企業。另外，中國證監會已接收並受理小米集團的《首次公開發行股票並上市》。至此，小米成為CDR試點的第一單申請。受新股上市和CDR影響，市場短期資金預期偏緊，滬指昨日低見3037點，見逾一年低位。今日下午四時將公布5月社會融資規模及外商直接投資數據。

焦點股份

滙豐控股(00005)：昨日舉行策略簡報會，行政總裁范寧表示，目標於2020年前達致11%以上的有形股本回報，並投資150至170億美元，以推動業務發展。

華潤水泥(01313)：昨日收市後發盈喜，預料截至6月底止半年股東應佔盈利按年顯著增加。公司今早發通告，宣布按每股9.3元以先舊後新方式配售4.5億股，配售股份相當於擴大後股本約6.44%，所得款項淨額約41.8億元。配股價較昨日收市10.32元，折讓9.88%。集團表示，所得款項淨額擬用作發展裝配式建築及骨料業務、償還債務及一般營運資金用途。

華潤置地(01109)：公布今年首5個月，合同銷售金額659.88億元(人民幣‧下同)，按年增24.17%。單計5月份，合同銷售156.4億元，按年增28.83%。

華潤電力(00836)：公布5月售電量1199.11萬兆瓦時，按年增加2.8%。今年首5個月累計售電量按年升5.3%。

雅士利(01230)：計劃向達能出售新西蘭乳業四成九股權，雙方訂立諒解備忘錄。

華能新能源(00958)公布，今年首5個月，風電業務累計發電量為1151.1萬兆瓦時，按年增16.7%。單計5月份，風電業務發電量按年增4.3%。

津上機床中國(01651)：公布預期截至今年3月底止，年度盈利將按年增長70%。

創維數碼(00751)：今日公布截至3月底止業績。

國壽(02628)：將於周三除息0.4元人民幣。