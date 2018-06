即巿股評 港股直擊

北韓領導人金正恩(乘搭中國借出專機)和美國總統特朗普已於周日(6月10日)相繼飛抵新加坡,為預定今天(6月12日)上午舉行的「美朝峰會」做準備。這場全球矚目同時亦幾經波折(見5月28日「搏拳實錄」<跟得太貼就輸了>)的「特金會」雖然必將順利舉行,但老徐始終對美朝能夠達成雙方皆可以接受的協議不表樂觀。

本欄已多次講過,美國和北韓雙方都有各自不容退讓的底線,前者肯定不會從南韓撤軍,況且近日與中國在南海問題的爭拗不斷升溫;至於北韓,則更不可能願意「不可逆轉」放棄艱苦經營得來的核武,尤其是聽過在「特金會」之前的包括總統特朗普等的美方高層人員的講話。

首先,特朗普私人律師、前紐約市長朱利亞尼(Rudy Giuliani)上周四在以色列出席當地報章主辦的投資會議發言指出,特朗普(5月24日)發表致金正恩的公開信表示決定取消原定6月12日舉行的美朝峰會後,迫得金正恩「跪地乞求重開峰會,這也正正是(總統)所要求金正恩的反應」(Kim Jong-un got back on his hands and knees and begged for it, whick is exactly the position you want to put him in.)。雖然朱利亞尼其後接受CNN訪問時澄清,他所講的只是一個「隱喻」(metaphor);美國國務卿蓬偑奧(Mike Pompeo)其後亦強調,朱利亞尼在外交事務例如與北韓商議方面,並沒有得到總統特朗普的授權發言。

此外,美國共和黨參議員Lindsey Graham較早前接受傳媒訪問就「特金會」評論表示,北韓只有和平或戰爭(peace or war)兩個選項;換言之,金正恩一是接受美國開出的棄核換取解除禁制的一切條件,一是選擇與美國開戰。而特朗普周日提早在加拿大舉行的G7會議退席啓程前往新加坡時警告金正恩說,峰會的機會只有一次,他更揚言只需一分鐘的時間就知道金正恩有沒有(會談的)誠意。試想先有朱利亞尼的公開嘲弄,後有Lindsey Graham和特朗普的不容還價的威嚇言辭,金正恩如果全盤接受美國提出的棄核條件,即使不算是「城下之盟」,至少也是用核武換來的「嗟來食」,而這道特朗普式的嗟來食可信會相當難啃。

回到港股,周一恒指高開58點,早段跌落30898水平即回升,尾市最高升至31134點,收報31063,升105點或0.34%;20天線30911點)失而復得。港股主板成交額縮減至僅773億元的近四個月以來最低水平,顯然是市場觀望今天舉行的美朝峰會。

上一篇「搏拳實錄」已指出,估計恒指「消化」了本周的政治和經濟「雜音」後,很大機會再挑戰31400至31700點的蟹貨區。老徐準備,恒指本周若回調至30300至30600的成交量密區,就買回先前的31000點short call倉(收取388點期權金)獲利。

老徐