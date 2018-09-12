即巿股評 港股直擊 國際財經

全球貿易關係惡化、七大工業國(G7)領袖峰會變成「G6+1」、新興市場股滙受壓，在上述眾多利淡因素困擾下，美股上周五(8日)續靠穩，科技股普遍回吐，蘋果因據報要求供應商削減下半年新iPhone組件的供應量，早段股價曾瀉近2%，惟收市僅跌0.9%；英特爾挫1.5%。不過，納指升勢並未破壞，於上周初創新高後，走勢明顯屬一浪高於一浪，短線或因超買出現調整(像蘋果和英特爾)，候低買入的策略毋須改變。

接下來，除了今天美國總統特朗普和北韓領導人金正恩在新加坡舉行歷史性美朝峰會外，美國聯儲局、歐洲央行及日本央行的議息會議，將是本周的「戲肉」所在。

儘管外圍不明朗因素眾多，惟聯儲局今次會議幾可肯定加息四分一厘，為2018年第二次上調息率。

聯儲局從2015年底開始把聯邦基金基準利率由接近零的水平逐步調高，目標是在數年內將利率提高至接近3厘，現時可謂已達標超過一半。最理想的情況是，美國經濟能夠保持擴張，但速度不會太快，以免刺激通脹失控，即所謂「金髮女郎經濟」(goldilocks period)。然而，現實往往難以如願。

單是短期利率上升，將進一步推高按揭、汽車貸款的借貸成本，就會為通脹帶來壓力。此外，從美國勞動力市場來看，過去5年就業職位猛增，失業率已降至3.8%的18年來最低水平，這對美國打工仔來說無疑是好消息，因為勞動力緊張，薪酬上揚是必然現象，但工資趨升，加上油價高企、醫療成本上漲，以至房地產價格升溫，全屬推高通脹的重要因素。

參考聯儲局其中一個衡量通脹的工具：核心個人消費支出平減指數(Core PCE)由去年8月的1.3%，輾轉漲至最新的1.8%左右，距離2016年歷史高位的1.9%及聯儲局長期目標2%已愈來愈近；至於另外一個重要的通脹指標──消費者物價指數(CPI)年率在4月份上漲至2.5%，預計今晚(12日)公布的5月份CPI將攀至2.7%。展望未來數月，在夏季駕駛高峰期支撐下，汽油價格未有太大的回落空間，加上樓價及醫療成本居高不下，通脹明顯降溫的機會相信不大。

儘管市場早已反映美國本周加息的因素，但仍不應忽視聯儲局或把今年加息次數預測由3次提高至4次的可能性。過度進取的加息步伐或會令市場產生憂慮，為經濟增長帶來威脅，甚至反過來提升衰退重臨的機會，令聯儲局不敢輕舉妄動；不過，多國央行議息在即，金融市場必會特別敏感，一旦美滙借勢狂飆，危機暫為紓解的新興市場要繼續「有得震，冇得瞓」。

港股方面，恒生指數昨天收報31063點，升105點(0.34%)，在本周「戲肉」上演前，投資者採觀察態度，主板成交金額773.8億元，較周五大減224.4億元，為農曆新年長假期後新低。從技術走勢分析【圖】，恒指上周挑戰5月中高位後急挫，昨天只能在約31000點的水平支持、10天線及20天線略為回穩，值得留意的是，若短期明顯失守水平支持，或下試三角形底部約30300點。

信報投資研究部

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