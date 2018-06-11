港股直擊 即巿股評

本周環球重磅大事接踵而來，港股上周五急吐逾500點後，今日於百天線反覆靠穩，市場觀望氣氛濃厚，大市成交額大跌23%至近4個月新低。

恒指今早高開58點，甫開反覆倒跌59點，見30898點全日低，之後回勇升過百點，重上100天線(約30990點)，上午最多升159點，中午升97點，尾段升穿上午高位，最多升175點，見31134點。恒指收報31063點，升105點或0.3%。大市今日上升股份比例為52%，下跌股比例為48%。

全日成交額773.76億元，較上日大減約224.36億元或22.5%，創2月15日以來、近4個月新低。

國企指數收報12172點，升6點或0.1%。

恒指即月期貨收市升203點或0.66%，報31043點，低水21點。

A股反覆低收，滬指跌0.47%；深成指跌0.3%。兩市成交額約3209億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升38點，報25360。

美國總統特朗普一度同意七國集團(G7)峰會的會後聯合聲明，但他其後在Twitter發文稱不承認聲明。德國總理默克爾則表示歐洲將採取反制措施，報復美國向歐盟徵收鋼鋁關稅。

至於特朗普本人最新已轉到新加坡，準備與北韓領導人金正恩會面。

美國聯儲局、歐洲央行(ECB)和日本央行本周將分別議息，當中市場預期美國加息幾成定局。

藍籌股方面，友邦(01299)升0.6%；騰訊(00700)上周五挫逾3%，今日升1%；滙控(00005)今日舉行CEO范寧上任後首個策略日，股價升0.5%。另外，吉利(00175)獲大和升目標價，股價升3%；金沙中國(01928)升1.6%；銀娛(00027)升1.7%；花旗升「三桶油」目標價，中海油(00883)收市升1.8%。相反，瑞信下調萬洲國際(00288)評級和目標，股價曾挫6.1%見逾半年低，收市挫5.6%；聯通(00762)跌0.8%；煤氣(00003)跌0.9%。

焦點板塊

科技股：日本傳媒上周報道，蘋果向供應商下達指示，今年新iPhone的零部件訂單將較去年減少20%。手機設備股今日個別發展，舜宇(02382)及瑞聲(02018)今早曾挫逾2%，收市均倒升不足1%；丘鈦(01478)升2.9%；信利(00732)升2.2%。相反，高偉(01415)挫3.3%；比亞迪電子(00285)跌1.6%；通達(00698)挫3.1%；富智康(02038)挫5.6%。半導體股方面，中芯(00981)升2.5%；ASM太平洋(00522)升1.2%；華虹(01347)升2.5%。另外，雷蛇(01337)升3.5%。科網股方面，中軟國際(00351)升4.4%；金蝶(00268)升3%；網龍(00777)升1.2%。

教育股：上周五急吐後今日回穩，宇華教育(06169)升3.3%；中教控股(00839)升2.7%；民生教育(01569)升2.9%；睿見教育(06068)升1%；楓葉教育(01317)升1%；新高教(02001)升2.2%。半新股方面，澳洲成峰高教(01752)升1.4%；21世紀教育(01598)升5.1%。

物業管理股：由碧桂園(02007)分拆的碧桂園服務(06098)將於下周二(19日)以介紹形式上市，物管股急漲後回，半新股雅生活(03319)創新高，曾升6.7%，收市升2%；彩生活(01778)亦破頂，收市升2%；中奧到家(01538)創逾兩年高，收市無起跌；光大永年(03699)曾升8%，收市升0.8%；中海物業(02669)升3.7%；綠城服務(02869)升1.9%；祈福生活服務(03686)無起跌。大摩發表報告，認為維持對板塊的「吸引」看法，並上調所覆蓋股份之目標價。

醫藥股：今日普遍向上，三生製藥(01530)升3.5%；中國生物製藥(01177)升1%；綠葉製藥(02186)治療抑鬱藥啟動臨床試驗，股價升4.9%；中國中藥(00570)升1.8%；石四藥(02005)升1.6%；阿里健康(00241)創逾三年高，收市飆13.8%。另外，半新股愛康醫療(01789)創新高，收市升8%；恒大健康(00708)升3.4%。不過，公布在美國麻塞諸塞州建立生產基地的藥明生物(02269)，今早曾見98.4元逼近上市高位，收市倒挫3.9%，其母企A股藥明康德(603259.SH)挫8.7%。

焦點股份

天津津燃公用(01265)：復牌裂口高開50%，收市飆升66.1%，成交額1.39億元。集團公布，控股股東天津燃氣與津燃華潤訂立備忘錄，津燃華潤將收購天津燃氣所持天津津燃公用已發行股本70.54%，作價不得低於以下較高者：每股0.61元或天津津燃公用最近一個會計年度上市公司經審計的每股淨資產值。津燃華潤為天津燃氣及華潤燃氣的合營企業，是次交易為合營重組協議一部分。

香港飛機工程(00044)：今早裂口高開55.7%，最多升58%見逾兩年半高，收市升54.8%，成交額1.04億元。太古(00019)計劃以每股72元對港機提私有化，作價較上周五(8日)收市價44元高出近64%。

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