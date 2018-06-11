即巿股評 港股直擊

過去三周筆者先後在英國、馬來西亞及成都考察，不幸地每次外出考察當天，股市均出現不同程度的「事故」。在前往英國當日，國家能源局公布風電建設新政，未來的風電項目需要通過競爭方式配置和確認上網電價，導致華能新能源(00958)於5月25日單日急挫8.6%，較年內高位回調13.4%。

其後輪到國家發改委、財政部和國家能源局發出聯合通知，要求根據行業實際發展，暫不安排今年普通光伏電站建設規模，同時加快光伏發電補貼退坡，降低補貼強度。在該要求下，在國家未下發文件啟動普通電站建設工作前，各地不得以任何形式安排需國家補貼的普通電站建設。消息拖累信義光能(00968)於6月4日急挫15.1%，較年內高位回調33.9%。

及至上周五，銀保監發布徵求意見稿，考慮取消中資銀行的外資持股比例限制。市場憂慮開放銀行業將引入競爭，在內銀股急跌下港股急挫554點或1.8%。事實上，恒指目前仍然在大型橫行區內運行，要跑贏大市，便需要花更多精神找出能突圍而出的個股，因此今年可說是相當考選股的功力。

內外政治風險極高

難就難在，今年的政治風險可說是史無前例地高，外有美國總統特朗普「呂布上身」，同一時間向全球各國領袖「挑機」；內有突如其來的政策變動，將原先走勢向好的股份來一個人為逆轉。連同今年曾因不同事故而導致股價急挫的俄鋁(00486)(死因：被美國制裁)、寶勝(03813)(死因：被私有化失敗)、國藥(01099)(死因：盈警及進口藥政策改變)及裕元(00551)(死因：私有化寶勝失敗)，變臉之快不得不說一句人算不如天算。

隨着世界盃即將舉行，市場預計大市成交將會萎縮，6月份需要採取較為防守的策略。現時全城正熱烈討論世界盃概念股，來來去去不是青啤(00168)就是潤啤(00291)，甚至連蒙牛(02319)也說是受惠股，筆者實在不清楚有多少球迷一邊看球一邊飲奶。要炒世界杯概念股，應該先從世界盃在哪一個國家舉辦，以及賽事舉辦之時區入手。

上一屆世界盃在巴西舉辦，在合共64場比賽中，共53場或83%場事在香港時間凌晨零時至清晨6時舉行。閣下如非足球狂熱愛好者，相信只會從八強甚至四強開始才捧場。今屆世界盃在俄羅斯舉行，在合共64場比賽中，有多達35場或55%賽事在凌晨零時之前開波，其餘比場開波時間為凌晨2時，較歐洲球會杯賽開賽時間凌晨2時45分(冬令為凌晨3時45分)為早。

開波時間符亞洲口味

上述數據帶來一個更大啟示，開波時間大多為亞洲時區晚上時份，打工仔毋須捱更抵夜睇波，觀眾數目肯定大增。觀眾收看世界盃的渠道，不外乎電視機或手機，對電視機生產商或智能手機設備廠商有利。然而，流動通訊供應商才是最應看高一線的股份。

中移動(00941)於5月底公布，旗下「咪咕視頻」成為央視世界盃新媒體及電訊渠道指定官方合作伙伴，一併獲得電腦、智能產品及OTT的直播及點播權。截至今年3月底止，中移動總客量為8.99億戶，當中6.72億戶為4G客戶，而寬頻客戶總數則為1.24億戶。值得注意的是，中移動今年首季的手機上網流量，按年激增1.4倍。

在得互聯網得天下的時代，中移動擁有龐大客戶基數，開波時間食正大中華的晚間時區，左秤右秤亦以中移動看高一線。技術上，中移動已扭轉1月底急跌的弱勢，目前剛好企穩於10天、20天及50天線，走勢向好，首站先博其重上去年9月至12月的密集區約78元至80元水平。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份。