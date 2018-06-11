即巿股評 港股直擊

經過上周五急挫，港股今早隨上周五晚美股強勢而反彈，總算收復三萬一失地，亦重上多條移動平均線之上。恒指今早高開58點，雖然曾低見30898點半日低位，其後升過百點，重上100日線(約30991)，半日高位見31118點。國指升13點，報收12179點。不過半日成交縮水至424億元，似乎缸邊友喺今個呢禮超級星期，眾多重要事件左右大市情況下，唔敢輕舉妄動。

周末舉行嘅G7領袖會議演變為G6+1，侵侵跟其他G7領袖舌劍唇槍，仲提早離場去獅城見金仔，擺明無計傾。仲要喺社交平台炮轟楓葉國，轉頭又向歐盟開火。而德國大家姐默克爾除咗發表咗一張反映大家唔啱傾嘅照片後，亦形容侵侵咁講法令人沮喪，下月北約領袖會議舉步為艱。

值得留意係港元拆息連升多日，一個月拆息逼近1.5厘，內地Shibor隔夜拆息亦升至2.573厘，中港兩地拆息持續向上，小心息魔隨時來襲。阿Man除咗關心花旗聯儲局議息後議息聲明之外，更關心美國幾時會公布向中國商品徵收關稅嘅清單。雖然中興(00763)獲解禁，被視為中美貿易磨擦重大突破，但侵侵對歐盟跟楓葉國態度強硬，唔見得輕易放過中國。至於特金會未見有特別消息，北韓放棄核武已成事實，最新消息係金仔邀請侵侵出訪平壤，呢吓金仔向美帝投誠，習大唔知會否從此少隻馬。

重磅股均見反彈，加息在即有利大笨象(00005)及友邦(01299)等國際金融股，半日分別升0.5%跟0.6%，市場等待新任CEO范寧首個策略日有乜料爆。不過內銀股表現一般，內地債市又響警號，喺內地收緊信貸及去槓桿影響下，企業融資成本趨升，而多間房企近日發債項目刹車，債務違約問題再引起關注。睇嚟內地又要面對同一局面，即係一救就癲，一癲又伯亂，一亂就死，一死又要救，進入呢個惡性循環，實在難而走出呢個進退失據嘅困局。濠賭股連跌多日後今日反彈，不過阿Man建議仍有貨趁反彈考慮走人，皆因內地銀行撤走銀聯提款機後，對賭收唔多唔少有影響，賭收數據仍有待觀察，一旦持續下跌，料將影響濠賭股全年盈利表現。

至於手機設備股個別發展，上周阿Man講到明唔高追，有消息指蘋果向供應商下達指示，今年新iPhone的零部件訂單將較去年減少20%，板塊內大部份股份逆市向下。至於醫藥股跟教育股，上周五隨大市回吐後，今日又見反彈，都係嗰句，睇住啲平均線做人，若失重要支持位，沽貨咪客氣，始終之前累積巨大升幅，當銀根緊掘，淪為提款機唔出奇。世界杯開鑼在即，阿Man繼續睇好體品股跟內需食品飲品股，今日呢兩個板塊內股份個別發展，總之升勢未扭轉，仍可繼續持有。

預期呢個星期大市維持上落格局，上周五急跌後，今日唔排除係後抽，總之反彈唔升穿31600至31800水平企穩，呢個阻力唔易破，一波反彈完成，又係時候向下調整，不過29800至30000水平支持力頗大，一個阻力位跟一個支持位，上下皆不破，港股仍未有條件開單邊。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)