港股直擊 即巿股評

美國股市上周五晚靠穩，環球市場本周迎接多件重磅大事的「超級周」，港股上日急吐逾500點後，今早於百天線反覆靠穩。

恒指今早高開58點，甫開反覆倒跌59點，見30898點半日低，之後回勇升過百點，重上100天線(約30991點)，上午最多升159點，見31118點。恒指中午收報31055點，升97點或0.3%，大市成交額424.2億元。

國企指數報12179點，升13點或0.1%。

A股半日個別走，滬指跌0.26%；深成指升0.09%。

藍籌股方面，平保(02318)升0.9%；友邦(01299)升0.6%；騰訊(00700)升0.9%；滙控(00005)今日舉行CEO范寧上任後首個策略日，半日升0.5%。另外，吉利(00175)升3.2%；旺旺(00151)升1.9%。相反，瑞信下調萬洲國際(00288)評級和目標，股價曾挫5.8%見逾半年低，半日跌4.9%；聯通(00762)跌1.6%；煤氣(00003)跌0.9%。

焦點板塊

濠賭股：連日受壓後今早全線回升，金沙中國(01928)升2.5%；銀娛(00027)升1.7%；澳博(00880)升5.3%；永利(01128)升3.6%；新濠國際(00200)升3%；美高梅(02282) 升2.6%。

手機設備股：日本傳媒上周報道，蘋果向供應商下達指示，今年新iPhone的零部件訂單將較去年減少20%。多股逆市受壓，舜宇(02382)跌0.2%；瑞聲(02018)跌0.2%；高偉(01415)挫3.8%；比亞迪電子(00285)跌1.4%；通達(00698)挫4.6%；富智康(02038)跌2.1%。相反，丘鈦(01478)升3.6%；信利(00732)升2.7%；ASM太平洋(00522)升1.4%。

教育股：上周回吐後今早普遍反彈。宇華教育(06169)升4.7%；中教控股(00839)升3.1%；民生教育(01569)升3.8%；睿見教育(06068)升1%；楓葉教育(01317)升1.3%；新高教(02001)升2.2%。半新股方面，澳洲成峰高教(01752)升4.2%；21世紀教育(01598)升5.1%。

焦點股份

天津津燃公用(01265)：復牌裂口高開50%，半日飆升61.3%，成交額8250萬元。集團公布，控股股東天津燃氣與津燃華潤訂立備忘錄，津燃華潤將收購天津燃氣所持天津津燃公用已發行股本70.54%，作價不得低於以下較高者：每股0.61元或天津津燃公用最近一個會計年度上市公司經審計的每股淨資產值。津燃華潤為天津燃氣及華潤燃氣的合營企業，是次交易為合營重組協議一部分。

香港飛機工程(00044)：今早裂口高開55.7%，最多升58%見逾兩年半高，半日升55%，成交額7360萬元。太古(00019)計劃以每股72元對港機提私有化，作價較上周五(8日)收市價44元高出近64%。

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