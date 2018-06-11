港股直擊 即巿股評

美國股市上周五晚靠穩，港股上周五急吐逾500點後，今早反覆造好，重回三萬一水平。

恒指今早高開58點，甫開反覆倒跌59點，見30898點今早低，之後回勇升過百點，重上100天線(約30990點)，半日最多升159點，見31118點。恒指中午報31055點，升97點或0.31%，大市成交額424.2億元。

國企指數報12179點，升13點或0.11%。

藍籌股方面，吉利(00175)推出首款純電動SUV，股份升3.18%，為半日表現最好藍籌; 騰訊(00700)升0.92%; 神華(01088)彈1.68%; 另外，旺旺(00151)及蒙牛(02319)分別升1.93%及0.87%。

物業管理股再度發威，中奧到家(01538)大升8.64%; 彩生活(01778)破頂，今早漲7.44%; 另外，雅生活服務(03319)及綠城服務(02869)分別升4.84%及3.12%。

濠賭股出現反彈，澳博(00880)重回10天線，升5.27%; 永利(01128)見28.65元近1周高，漲3.64%; 另外，新濠國際(00200)及美高梅(02282)分別升2.96%及2.64%。

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