即巿股評 港股直擊

上星期五(6月8日)揀咗隻恒指Put(20683)出嚟，無論咩時候追入市買跌都好，下半場恒指一度跌逾600點，尾市跌幅收窄，但都講緊跌成500幾點，無他嘅，上星期都有一兩日提過吓條恒指波幅指數(VHSI)有超賣反彈嘅跡象，星期五VHSI一彈，就彈咗恒指有成600點波幅出嚟啫；若然揸住隻(20683)或者係其他put輪/熊證過weekend嘅話，今朝你可能被個市上一上31000點而嚇一嚇，不過依家10點14分，恒指曾先升後跌60點，咁當然依家又升返啦；但拆開恒指5分鐘圖睇嘅話，今朝10點05分的5分鐘圖SlowSTC(14,3)見超買，而依家就開始向下回落中，有水位嘅咪執咗先囉。

依家10點19分，點數上恒指都仲未有咩重大變化，不過今個星期確實係比較多事發生，G7峰會+特金會+美國聯儲局議息，呢三樣嘢都夠你煩，唔好理，都係睇返啲data嘢先。依家10點24分，恒指報31072點，最高做過嘅係31093點；而最低就係30898點。用呢幾粒數度落去恒指牛熊證街貨圖上，上方最貼價嘅熊證係31500至31599點，呢度就有729張期指，同現價比嘅話就要升527點先可以食得到呢一層嘅街貨。至於下方嘅牛證，最貼價就係30700至30799點，呢度就有497精張期指，同樣用現價去計嘅話，大市要下行372點先可以食得到。點數上暫時係下行殺牛仔勝！

再鬥街貨量，頭先都講過，上行就食到729張期指，下行就得497張期指；若然各自比多100點個市行嘅話，上方31600至31699點就有1268張期指，而下方30600至30699點呢度就有1131張期指，就算加埋呢part，都係上方熊證嘅期指張數多啦，呢個會合上行殺熊仔勝！

一邊贏一個回合，就即係兩頭唔到岸，大市未有一個明顯可以預測得到嘅方向，呢個時候落注又係等同賭大細無分別。「吓？咁即係點呀？」咁咪即係曾志偉嗰句：「打和！」

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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