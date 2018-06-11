教育股上周後期出現回吐，今早普遍反彈。
宇華教育(06169)上周五跌穿廿天線，今早回勇，最新升5.2%，報5.81元，成交近2400萬元。
中教控股(00839)升4%；民生教育(01569)升近2%。
睿見教育(06068)升1.2%；楓葉教育(01317)升近1%。
中銀國際上周五發表報告，首次給予睿見及楓葉教育「買入」評級，目標價分別為8.1元及16.5元；另外首次給予宇華「持有評級」目標價6.1元。
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中教控股(00839)升4%；民生教育(01569)升近2%。
睿見教育(06068)升1.2%；楓葉教育(01317)升近1%。
中銀國際上周五發表報告，首次給予睿見及楓葉教育「買入」評級，目標價分別為8.1元及16.5元；另外首次給予宇華「持有評級」目標價6.1元。
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