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今日 10:26 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】教育股回勇 宇華教育彈逾半成

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教育股上周後期出現回吐，今早普遍反彈。

宇華教育(06169)上周五跌穿廿天線，今早回勇，最新升5.2%，報5.81元，成交近2400萬元。

中教控股(00839)升4%；民生教育(01569)升近2%。

睿見教育(06068)升1.2%；楓葉教育(01317)升近1%。

中銀國際上周五發表報告，首次給予睿見及楓葉教育「買入」評級，目標價分別為8.1元及16.5元；另外首次給予宇華「持有評級」目標價6.1元。

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