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今日 10:23 港股直擊 即巿股評

【異動股】新城發展漲逾4% 主席再增持

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新城發展(01030)今早跑出，暫時最多升4.4%，見7.52元，現升3.5%，成交額7410萬元。

集團控股股東、董事兼主席王振華上周五(8日)於公開市場增持合共60萬股集團股份，平均價格約為每股股份7.2233元，涉資約433.4萬元，為本月第二次增持。完成後，王振華持股比例由約70.53%增至約70.54%。

集團指，王振華對集團的前景充滿信心，並相信集團將有持續增長及發展，王氏不排除將來會在適當的時候繼續增持。

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