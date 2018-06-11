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今日 10:11 港股直擊 即巿股評

恒指跌59點後倒升過百點 藥股反彈

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美股上周五低開高走，道指收升75點。恒指上周五急跌逾五百點，今早見好淡爭持，市場觀望本周多項政經大事。

恒指高開58點，報31016，開市後升63點，報31022，之後中資股拖累下掉頭向下，曾跌59點，報30898。10時前走勢又見好轉，最新升134點，報31093。

國企指數升18點，報12184。

上證指數今早曾跌0.8%，最新報3055，跌11點或0.39%。

騰訊(00700)上周五急吐逾3%，今早高開1.2%，報420元，之後回軟低見415.6元，現升1%，報419.2元。

滙控(00005)今日舉行策略日，平開後造好，現升0.5%，報76.9元。

內銀股稍落後，工行(01398)及建行(00939)跌0.3%，郵儲行(01658)跌1.1%。

日本傳媒上周五報道，蘋果已向供應商下達指示，今年新iPhone的零部件訂單將較去年減少20%。手機設備股今早有沽壓，兩隻藍籌瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)最新分別跌2.2%及2.5%。

醫藥股反彈，石藥(01093)升1.8%；中生製藥(01177)升逾2%；綠葉製藥(02186)升逾半成。

個股方面，港機(00044)獲母公司太古(00019)溢價逾六成提私有化，今早裂口高開55.7%，最新升近五成半。太古今早曾創52周高，最新倒跌0.8%，報82.6元。

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