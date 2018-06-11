港股直擊 即巿股評

天津津燃公用(01265)復牌，裂口高開50%，暫時最多升51.6%，報0.94元逾兩年半高，現升45.2%，成交額956萬元。

集團公布，控股股東天津燃氣與津燃華潤訂立備忘錄，津燃華潤將收購天津燃氣所持天津津燃公用已發行股本70.54%，作價不得低於以下較高者：每股0.61元或天津津燃公用最近一個會計年度上市公司經審計的每股淨資產值。

津燃華潤為天津燃氣及華潤燃氣的合營企業，是次交易為合營重組協議一部分。

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