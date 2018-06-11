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今日 09:30 港股直擊 即巿股評

恒指高開58點 騰訊高開報420元

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美股上周五低開高走，道指收升75點。恒指上周五急跌逾五百點，今早略為反彈。

恒指高開58點，報31016；國企指數高開8點，報12173。

騰訊(00700)上周五急吐逾3%，今早高開1.2%，報420元。

滙控(00005)今日舉行策略日，今早平開報76.55元。

內銀個別走，工行(01398)低開0.8%；中行(03988)高開0.7%。

個股方面，港機(00044)獲母公司太古(00019)溢價逾六成提私有化，今早裂口高開55.7%。

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