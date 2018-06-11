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本港首隻「同股不同權」新股小米，今日開始展開上市推介。

外電報道引述文件稱，小米計劃集資所得款項淨額，其中約30%用於研發及開發公司的核心內部產品，包括智能手機、智能電視、筆記型電腦、AI揚聲器和智能路由器；約30%用於擴大和加強公司在物聯網、生活方式產品和移動網際網路服務(包括人工智能)方面的生態系統；約30%用於全球擴張。

早前消息人士稱，小米計劃在中港兩地上市，合共集資100億美元(約780億港元)，當中在內地以CDR(中國預託證券)形式發售的股份佔IPO集資總額30%，即約30億美元(約234億港元)；其餘70%股份，即70億美元(約546億港元)將在本港發售。

小米同時已申請CDR形式上市，據招股說明書申報稿披露，小米今年首季虧損70.05億元(人民幣‧下同)，營業收入344.12億元。2017年錄得虧損438.26億元，2016年則錄得盈利5.53億元。

雷軍持有的A類普通股股票及B類普通股股票享有的投票權，佔公司全體股東享有投票權的55.7%。另外，雷軍作為受託人可實際控制另外2.2%的投票權，合共控制小米57.9%的投票權。

集團亦提及中港兩地上市的原因，因之前多輪優先股融資，若集團未能在限時內實現合格上市，有可能面臨優先股贖回，或對其經營和財務造成較大風險，從而令持CDR的中國投資者間接承擔部分優先股贖回義務，損害其投資權益。而集團上市後優先股即可轉為普通股，消除優先股贖回風險，消除對CDR投資者影響。