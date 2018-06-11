港股直擊 即巿股評

今個星期可謂政經「超級周」，市場觀望「特金會」及歐美央行議息，料港股亦處於區間上落機會較大。

美股上周五低開高走，道指收升75點或0.3%，報25316點；納指升0.14%，報7645點；標普500指數升0.31%，報2779點。全個星期，道指升2.8%，納指升1.2%，標普500指數升1.6%。七國集團(G7)峰會召開，市場關注國際貿易局勢發展情況。結果一如預期，為期兩天的G7峰會於周六(9日)閉幕。美國總統特朗普在貿易問題上措詞強硬，七國集團內部分歧加深。「美國優先」政策有可能導致全球爆發貿易戰，並造成嚴重的外交裂痕。

9日上午，特朗普提前離開峰會，乘專機前往新加坡。特朗普和北韓領袖金正恩本周二(12日)在的世紀會面成為本周首個重頭戲，雙方就朝鮮半島無核化、美朝關係，以及制裁北韓等議題進行討論。

此外，本周的另一重要焦點，將是周三聯儲公開市場委員會(FOMC)公布議息結果。FOMC會在周二開始討論，周三美國東岸時間下午二時公布結果，而主席鮑威爾將會見記者，回應查問。一般相信，聯儲局將決定加息0.25%，成為2015年12月以來第七次加息。

聯儲局之外，歐洲央行將於周四議息。一般估計，歐央行將決定量化寬鬆措施的去留。根據目前安排，歐央行的量寬措施到了9月便會停止。投資者將密切留意歐羅兌美元滙價變動。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.48元，較本港上日收市升0.93元；騰訊(00700)周五急跌逾3%，ADR回穩，收報420.51元，升5.51元；國壽(02628)ADR收報22.81元，升1仙。「三桶油」回升，中海油(00883)ADR收報13.24元，升4仙；中石油(00857)ADR收報6.6元，升5仙；中石化(00386)ADR收報7.49元，升2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報71.89元，升0.39元；聯通(00762)ADR收報10.41元，升9仙。

ADR港股比例指數報31162，較上周五本港收市升204點或0.65%。恒指上周五最多挫638點，低見30874點。恒指收市報30958點，跌554點或1.76%，終止六連升，失守31000點關。市寬方面，中線市寬報49.2%，跌2.4個百分點，於50%中軸爭持，未見明顯突破；而短線市寬則於50%中軸稍微回軟，與恒指見熊背馳，不宜失上升趨勢線。兩者反映大市向上突破無力。

A股走弱，滬指上周五挫1.36%，連跌第三周。留意本周共有49家公司限售股陸續解禁，解禁市值較對上一周大增1.3倍。此外，2018年俄羅斯世界盃將於本周四(6月14)日至7月15日在俄羅斯舉行。招商證券報告指，從A股情況來看，1994年-2014年六屆世界盃期間，上證綜指四次下跌，深證成指五次下跌，A股確實存在「世界盃魔咒」現象。

焦點股份

滙控(00005)：公司今日舉行策略日，新行政總裁范寧將首次公布策略更新計劃，券商估計將公布中期策略。

港機工程(00044)：獲母公司太古(00019)提私有化建議，太古將以每股72元的股份註銷價格，購入其未持有的約4160.12萬股並予以註銷，佔港機工程已發行股份25.01%，每股私有化作價較港機工程上日收市價，溢價約63.6%；私有化建議下應付計劃股東現金約為超過29.95億元，太古透過現有現金資源方式撥付建議所需的現金。留意港機及太古系短期股價表現。

新城發展(01030)：宣布，控股股東、董事兼主席王振華上周五(8日)於公開市場增持合共60萬股集團股份，平均價格約為每股股份7.2233元，涉資約433.4萬元。完成後，王振華持股比例由約70.53%增至約70.54%

藥明生物(02269)：宣布計劃在美國麻塞諸塞州伍斯特市(隸屬波士頓大都會區)建立新生物藥臨床樣品和商業化生產基地，初步開發計劃可能涉及投資總額約6000萬美元(約4.7億港元)及聘用約150名僱員。

丘鈦科技(01478)：公布今年5月份，攝像頭模組銷售數量合計2026.4萬件，按年增31.4%。