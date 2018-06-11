即巿股評 港股直擊

上星期的恒指可謂「有頭威冇尾陣」：6月4日(周一)開局即顯著高收505點或1.65%，並留下一個闊162點的上升裂口(30581和30743點)；到了上周四，在隔晚美股三大指數全線造好、納指更連續三日創intraday和收市新高的帶動，恒指收市上升253點或0.8%，創5月14日以來收市高位，並形成一個僅37點的微型上升裂口(31332和31369點)。

然而，翌日市況即急轉直下，恒指以31435點開市後持續下滑，最後以30958點收市，跌了554點或1.76%，相比周一的收市水平還低了39點，亦即是完全抹掉過去三個交易日的升幅。

恒指上周在4連升之後突然急跌，至今仍沒有一個較為令人信服的「理由」，就例如基本因素方面，上周共五個交易日，主板每日總成交額都維持約1000億元水平，反映大市並沒有出現大量資金湧入追買又或者恐慌拋售的情況。

不過，若換個角度根據EJFQ系統指標從技術因素方面分析，卻一定程度「解釋」得到上星期恒指的表現，例如老徐最近就指出:：反映強勢股買盤的強勢股指數以及反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，近日都徘徊在買盤不強(指數在40%以下)、沽壓不大(指數在30%以下)的水平……加上本欄5月29日提到的恒指進入TrendWatch「整固型」下降通道，代表恒指短線不易出現向上或向下的突破（見6月5日「搏拳實錄」<隔除雜音工具>）。

還有需要補充，EJFQ恒指走勢圖顯示，年初至今累積一個約31400至31700點的成交量密集區，值得注恴的是這個成交量密集區的組成是由「綠色」佔了絕大部分，應屬於典型「蟹貨區」。而恒指上周五「果然」以31435點的全日最高水平、稍稍進入「蟹貨區」開市就遇阻顯着下跌，或反映近月有少數在高位追貨的投資者藉機會鬆綁。

畢竟醞釀多時的「特金會」如無意外明天、6月12日就成事，聯儲局FOMC亦開始一連兩日進行議息，在政治和經濟都可能存在不明朗(美朝領袖的會面氣氛，聯儲局今年加息3次或4次)的環境裏，近日才「撈貨」的投資者趁高獲利回吐，又或者上面講過的將部分「蟹貨」鬆綁，不失為「明智」選擇。

展望恒指本周走勢，首先必須注意的是，恒指雖然剛剛急挫1.76%，並且一度失守20天線(30914點)，但EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，上周五收市卻跌了2.4%，大市沽壓不增反減；至於反映強勢股買盤的強勢股指數，則微升0.8%至39.3%，不但創逾四個月的最高水平，更與恒指出現單日「牛背馳」。

此外，10天線高於50天線股份比率的平滑中線市寬，亦穩守2月9日以來的最高水平49.4%，配合強勢股指數近期表現，估計恒指「消化」了本周的政治和經濟「雜音」後，很大機會再挑戰31400至31700點的蟹貨區。

老徐