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內地媒體引述多位接近交通銀行(03328)消息人士透露，中行(03988)副行長任德奇將履新交行任行長。這意味着交行行長一職空缺4個月後，迎來接棒者。

騰訊《一線》引述一位交行人士對透露，下周一(6月11日)下午4時會宣布相關消息。

彭純原為交行副董事長、執行董事、行長，而新任命下發後，即意味着交行的行長一職出現空缺。

任德奇2014年加入交行，2014年7月起任中行副行長，並自2016年12月起任中行執行董事。2016年9月起，他還兼任中行上海人民幣交易業務總部總裁。