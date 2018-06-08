今日 20:05
重要通告
港股直擊
國際娛樂(01009)預期，截至3月底止，全年錄得虧損不多於7500萬元。
該公司去年盈利為6611萬元，重列後則為虧損4180萬元。
公司指出，虧損主要由於期內錄得投資物業公平值虧損。
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