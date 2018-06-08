港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數收市個別發展，金融股支撐道指，科技股亦回吐。港股6連升、進賬超過1400點後，今日顯著回吐。大市下跌股份比例逾六成，恒指失百天線。

恒指低開77點，報31435點已屬全日高，甫開跌幅擴大，上午最多跌417點，中午跌386點，午後跌幅進一步擴大，曾挫638點，見30874點全日低，失守100天線(約30991點)和20天線(約30914點)。恒指收報30958點，跌554點或1.8%，六連升走勢告終。大市今日下跌股份比例為65%，上升股比例為35%。

總結全周，恒指全周升465點或1.5%，終止連跌三周走勢。

全日成交額998.12億元，較上日減少57.34億元。

國企指數收報12165點，跌242點或1.9%。國指全周升145點或1.2%，終止連跌兩周。

恒指即月期貨收市跌695點或2.2%，報30840點，低水118點。

A股午後亦顯著下挫，滬指挫1.36%，全周跌0.26%，連跌第三周；深成指挫1.05%。兩市成交額約3541億元人民幣。

歐洲三大股市最新向下，德國股市挫逾1%；美國道指期貨最新跌139點，報25129。美國聯儲局和歐央行(ECB)下周分別舉行議息會議，當中市場預期美國幾乎肯定加息。

市場亦關注新興市場貨幣貶值，阿根廷披索崩潰後，獲國際貨幣基金組織(IMF)批出規模500億美元(約3900億港元)的常備協議，年期3年。阿根廷有意取得貸款的第一部分，但將貸款視為預防措施。

本港利息抽升，1個月港元拆息升至1.4568厘，連升9日；3個月息則升至1.9625厘，續創近10年高，三連升。港滙方面，今日暫時低見7.846。

重磅藍籌股回落，騰訊(00700)吐3.3%；建行(00939)跌2.1%；平保(02318)跌1.3%；工行(01398)跌1.8%；友邦(01299)跌2.4%；滙控(00005)跌0.9%；中移動(00941)跌2.3%。隔晚油價造好，不過最新在亞洲時段回軟，「三桶油」反覆低收0.6%至2%。相反，太古A(00019)創逾一年半高，收市升0.1%為全日唯一錄得升幅藍籌。

焦點板塊

科技製造股：美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，已與中興通訊(00763)達成和解協議，另外富士康工業互聯網 (工業富聯)(601138.SH)今早上市，甫開飆44%漲停。本港手機設備股今日回吐，瑞聲(02018)吐3.2%，全周仍升9.38%；丘鈦(01478)跌0.9%；富智康(02038)挫4%；鴻騰(06088)跌2.9%；比亞迪電子(00285)跌2.1%；信利(00732)跌1.6%。相反，通達(00698)發盈喜，股價升2.1%；舜宇(02382)收市無起跌亦較硬淨。半導體股方面，ASM太平洋(00522)跌1.5%；中芯(00981)跌1.3%；華虹(01347)跌0.4%。科網股跑輸，金蝶(00268)挫3.8%；金山軟件(03888)跌2.1%；眾安在綫(06060)挫4.1%；平安好醫生(01833)回吐2.5%；擎天軟件(01297)跌2.7%；IGG(00799)跌3.4%。

燃氣股：今日沽壓較大，連日尋頂的中國燃氣(00384)遭大摩降評級和目標，股價曾插8.1%，收市挫7.7%；新奧(02688)跌2.3%；華潤燃氣(01193)跌0.5%；港華燃氣(01083)跌2.5%；北控(00392)跌2.3%；中裕燃氣(03633)跌1.6%。

汽車股：長城汽車(02333)集團公布，5月汽車銷量7.09萬輛，按年僅增2.85%，中金公司最新下調目標，股價曾挫5.2%，收市跌4%，成交額6.23億元。其他汽車製造商個別走，廣汽(02238)跌2.2%；吉利(00175)跌0.7%；北汽(01958)跌0.6%；東風(00489)跌1.5%；華晨中國(01114)升0.1%。4S汽車零售商逆市向上，中升(00881)創新高，收市升3.2%；正通(01728)升1.2%；美東汽車(01268)創新高，收市急漲9.4%；永達 (03669)升3.3%；收市(01356)升1.4%；廣匯寶信(01293)升1.1%。

焦點股份

周大福(01929)：績後曾挫8.7%，見10.12元，跌至50天線水平，收市跌7.6%，成交額1.91億元。集團公布全年多賺34.03%。每股派末期息15仙，連特別息30仙，共派45仙，按年增50%。大行最新看法分歧。

融信中國(03301)：股價逆市造好，曾升12.1%，見12.78元創4月4日以來新高，收市升8.8%，成交額3.02億元。集團日前以先舊後新方式配股，按每股10.62元配售1.035億股，相當於擴大後股本約6.48%，集資約10.99億元。

寶國國際(00589)：今早復牌高開46.1%，報3.99元為近三年高，收市升41.4%。集團主席陳啟泰及其兄陳漢傑持有的Bluestone Global，提出以每股現金註銷價4.1元私有化，較停牌前收市價2.73元，溢價約50.2%。

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