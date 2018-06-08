即巿股評 港股直擊

新興市場貨幣不穩成為今日跌市元兇，事實上恒指連升6日累飆1455點，雖然RSI未超買，但上月高位31592阻力大，回調三分一或一半升幅亦合理，昨日高位31521計，回落727點的話，30800點(亦接近10天線)應有初步支持，否則要試50天線(目前約30591)以及200天線支持(目前約29827)。

過去近兩年美滙指數跟港股呈頗高的負相關性，美滙指數在2016年底由103樓上見頂回落，港股亦展開見底回升之旅，恒指全年累升三成六。到今年1月下旬，美國財長努欽出席瑞士達沃斯論壇時語出驚人，竟說弱美元對美國經濟有好處，美滙指數即刻進一步跌穿89水平，落到88.3附近，及後在美國今年加息預期升溫下，美元開始反彈，港股亦開始走區間。美滙指數4月中由89起步抽升，多個新興市場貨幣相繼大幅貶值，拖累新興市場股市急跌。總之，看得通美元前景，今年投資一定唔會出事。

拉長一點看，美元怎樣也不算是處於長期上升通道，頂多說是區間上落，今次美滙指數升至95之關鍵阻力即超買回落，短期要睇實此位。下周是超級周，美聯儲及歐央行議息隨時令市場神經緊張。加上世界盃開鑼，作為散戶最好少做少錯。

周三本欄題為《潤泥(01313)等回 轉玩中建材(03323)》，後者果然破多重頂，今日一度再升2.6%，收市升1.6%報9.78元，短期向10元進發。

羅崇博(杜比)