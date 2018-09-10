即巿股評 港股直擊

讀者吳小姐問:「本人18.8元買入兩手中國生物製藥(01177)，之後除凈，又二送一，請問我成本價係點計？請指教。請問1177及藥股前景如何，可以持有嗎？謝謝。」

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「中國生物製藥於6月4日進行了三項除淨，包括末期息，第一次中期息及二送一，若還完除淨，以現價約12.48元，相當於每股18.76元，與買入價18.8元相若。股份前景方面，近期醫藥股都是當炒板塊，加上公司早前取得一些藥物的批文，相信有助公司發展前景。但公司估值超過50倍，對股價前景都有所保留，始終市盈率太高，我都不建議投資者現價買入，但讀者有貨在手的話，可以繼續持有。若考慮股價的防守位，可留意約12元的位置，假若跌穿的話，先行止損離場亦無壞。始終市況都比較反覆波動，假若大市向下調整的話，不排除當炒的醫藥股可能受影響。」

溫傑 光大新鴻基財富管理策略師

「中國生物製藥6月4日具多個除凈因素，包含2017年末期股息0.02元，2018年首季股息0.02元，以及2017年末分派紅股（每2股獲送1股紅股）。兩次股息折現後，買入成本由18.80元降至18.76元，每2股送1股完成後，由原來持有的兩手股份變成三手股份，每手買入成本進一步變成12.507元。集團近日公佈自主研發的新藥「鹽酸安羅替尼膠囊」已獲國家藥品監管局頒發註冊批件，將正式上市。此藥是目前晚期非小細胞肺癌「NSCLC」藥物中僅有的單藥有效口服製劑，而且不良反應較輕，有望成為「NSCLC」患者三線治療的標準用藥。集團研發能力強，產品眾多，潛力較佳。建議可繼續持有，目標價14元，止蝕價11元。」

陳鎮強 【帶眼識股】作者

「中生製藥目標手上項目以仿製藥為主，未來三年將有一批產品可望推出，加上國家今年推出《關於改革完善仿製藥供應保障及使用政策的意見》可推闊仿製藥的使用層面。股價上，短線受制紅股派送操作，中線目標14.5元以上。留意中生製藥市值逾1500億，在政策大氣氛下有望晉身重要指數的成分股，成事後才考慮離場時機較明智。」

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