即巿股評 港股直擊

隔晚美股個別發展，道指跟標指喺石油股支撐下仍有升幅，但納指喺連創續三日創新高後回吐，但港股隔晚亦見回吐，ADR跟夜期均已回落至31500點之下。新興市場危機又升溫，今次輪到巴西揩大鑊，貨幣雷亞爾兌美元逼近4算警戒線，股市應聲急挫逾6%。之前阿Man都講過，對於新興市場貨幣持續貶值，不能掉以輕心，皆因除雷亞爾之外，包括印度盧比、土耳其里拉、阿根廷披索、墨西哥披索、印尼盾等新興市場貨幣今年已經大幅貶值。阿根廷面對貨幣崩潰，剛剛成功向IMF度水500億美元，係IMF有史以嚟批出最大筆常備貸款，為期36個月，暫時免過一場危機。不過新興市場多國貨幣相繼大幅貶值，IMF今次救得阿根廷，下次仲救得邊個，阿Man真係無眼睇。

近日美股升勢，跟港股反彈勢頭強勁，市場仿佛對所有潛在負面因素冇件事，但缸邊友視若無睹，唔代表呢啲問題唔存在，money never sleep，資金流向反映市場風險胃納，某程度上可切實地反映呢啲負面因素，對市場影響已逐步浮現。即使港股連日上升，恒指累計升幅達千七點，噚日阿Man已提醒大家，31500水平已接近移動區間頂部，再高追唔單止無乜肉食，更分分鐘接半棒成大戶點心。雖然熊證重貨區仍有一重注結集喺31600至31700點水平，但大戶未必一定趕盡殺絕，已解釋過係發行商喺高價派發相關產品，既已派晒出街，基本上唔需要再維持秩序，回收與否已唔重要。

睇番今日港股一開波經已下跌77點，開市價31435點已經係半日高位，仲要低開低走，整個上午直插無水花，最多跌417點，低見31094點，半日報收31126點，跌386點。國指則報收12241點，報166點。好友唯一仍可自我安慰係半日成交連500億唔夠，叫做沽壓唔算太嚴重。不過今日呢一跌，恒指噚日見完高位後，已急急腳回補31200嘅上升裂口，咁快回補最近一個上升裂口，唔排除呢個反彈浪已完成，又係時候向下行。反而呢三個月大市都係移動區間上落，29800點至31800點兩千點內行，噚日反彈至31500水平又掉頭，即係級級向下行，落番30000邊唔出奇。

大市插得急，全要係騰訊(00700)昨日反彈至432元又遇阻力回落，講過425元頸線唔企穩兩三日，唔算真突破，今日半場喺無事無幹之下插水2.7%，盤中更曾低見415.4元，半日報收417.6元。話咗騰訊連日反彈遺下幾個上升裂口唔係好事，加上反彈成交一直未配合，阿Man一早判咗佢跟大市一樣，有波幅而冇升幅，一日唔企穩頸線以上，兼且突破埋435元，都唔見得有運行。當然仍有騰訊鐵粉繼續大睇好，阿Man就比較保守，股王已難回復去年王者強勢，今年唔可以再買咗扑暈自己坐貨，要識得睇位炒上落。

繼醫藥股同教育股成為提款機後，今日輪到燃氣股被提款，龍頭中國燃氣(00384)被魔笛追魂，大摩降其評級，股價半日跌逾7%，其他燃氣股普遍跌2%或以上。累積升幅大嘅強勢股，睇嚟半年結要抖氣，反而可留意具世界杯概念嘅波鞋股，龍頭安踏體育(02020)跟李寧(02331)，股價今日見回吐，只要守住10日及20日線之上，升勢有餘未盡，可趁調整吸納。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)