港股直擊 即巿股評

隔晚美三大指數個別發展，科技股回吐。港股連升6日、累飆逾1400點後，今早顯著回吐。

恒指低開77點，報31435點已屬半日高，甫開跌幅擴大，上午11時後跌幅超過400點，最多跌417點，見31094點，下試百天線(約30992點)。恒指中午收報31126點，挫386點或1.2%，大市成交額480.94億元。

國企指數中午收報12241點，跌166點或1.3%。

A股受壓，滬指半日挫1.25%；深成指挫1.17%。

重磅藍籌股回吐，騰訊(00700)吐2.7%；建行(00939)跌1.2%；平保(02318)跌1.1%；工行(01398)跌1.2%；友邦(01299)跌1.6%；滙控(00005)跌0.7%；中移動(00941)跌1.8%。相反，恒地(00012)升0.3%；長建(01038)升0.2%。

焦點板塊

科技製造股：美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，已與中興通訊(00763)達成和解協議，另外富士康工業互聯網 (工業富聯)(601138.SH)今早上市，甫開飆44%漲停。本港手機設備股今早回吐，瑞聲(02018)吐2.1%；舜宇(02382)跌0.2%；丘鈦(01478)跌0.6%；富智康(02038)跌2%；鴻騰(06088)跌2.6%；比亞迪電子(00285)跌3.6%；信利(00732)跌1.1%。相反，通達(00698)發盈喜，股價升2.1%。半導體股方面，ASM太平洋(00522)跌0.5%；中芯(00981)升0.4%；華虹(01347)跌0.6%。

能源股：石油和燃氣股今早表現兩極。隔晚外圍布油急漲2.6%，個別油價逆市揚。中石油(00857)創逾兩年半高，半日升1.1%；安東(03337)升1.7%；聯合能源(00467)升1.4%；華油能源(01251)升1%；上石化(00338)升1.6%。相反，燃氣股有沽壓，連日尋頂的中國燃氣(00384)遭大摩降評級和目標，股價曾插8.1%，半日挫7.3%；新奧(02688)跌2.6%；華潤燃氣(01193)跌0.8%；港華燃氣(01083)跌2.4%；北控(00392)跌1.9%。

焦點股份

周大福(01929)：績後曾挫8.7%，見10.12元，跌至50天線水平，半日跌6.7%，成交額1.02億元。集團公布全年多賺34.03%。每股派末期息15仙，連特別息30仙，共派45仙，按年增50%。大行最新看法分歧。

融信中國(03301)：今早逆市急漲，暫時最多升12.1%，見12.78元創4月4日以來新高，半日升10.5%，成交額1.89億元。集團日前以先舊後新方式配股，按每股10.62元配售1.035億股，相當於擴大後股本約6.48%，集資約10.99億元。

寶國國際(00589)：今早復牌高開46.1%，報3.99元為半日高，中午升42.9%。集團主席陳啟泰及其兄陳漢傑持有的Bluestone Global，提出以每股現金註銷價4.1元私有化，較停牌前收市價2.73元，溢價約50.2%。

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