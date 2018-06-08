港股直擊 即巿股評

噚晚我陪我家老爺同Eric舅父去睇演唱會，嚴格嚟講係香港Band show，係呀！如果你噚晚都係喺紅館嘅話，我應該就係同大家一齊睇呢個Band show，「吓？你識嗰啲歌？」真心，全晚我認真係識得唱嘅就大約三分一到，有三分一係聽過但唔識唱，餘下個三分一就...不過真係好好睇，至少恭碩良幾乎打足全晚鼓我覺得值回票價！(其實係Eric舅父帶我哋入場睇之嘛！)

今朝返到公司，唔係，係落車嗰下橫風橫雨，公司同落車嘅距離就只係落車>上橋>落橋>左邊> 行廿步就到，但呢條咁短嘅路都可以令到我把遮total loss，跟住返到上樓我件衫係可以扭到有水出，鞋同襪就梗係濕晒啦，依家就攤咗係我隔離，仲搵同事幫手買對人字拖比我，等緊對鞋嘅時候就同啲70後同事分享吓我呢個80後睇完噚晚Band show嘅事，講完一大輪，就10點13分。

呢個鐘數恒指個六連升終於都斷纜，依家做緊31221點，跌291點，唔知大家有無留意噚日我喺微博計咗條數，就係用今年1月29日做出嘅高位33484點同上年7月5日嘅低位25199點拉黃金比率出嚟，而噚日個高位31514點就同0.236嘅31528點非常接近；知道熊證真係好唔少嘅貨喺度，但係要上破黃金比率0.236嚟講嘅話，個市點都要有啲儍氣先得嘅。兩難局面咁揀好？除咗買升/跌之外，仲有第三個選擇就係唔郁。

今日恒指勢頭向下，轉個頭已經跌夠300點，六連升無咗同時，短期「上升通道」都無埋；轉條保歷加通道嚟睇，今日粒陰燭處於保歷加通道頂(31668點)同中軸(30926點)中間，「呢個時候掉頭put向下？」可以，反正今日跌逾300點，比早排啲百零點叫做波幅大咗，而再睇恒指波幅指數(VHSI)日線圖上SlowSTC(14,3)有見底準備回彈嘅跡象。假設恒指日線圖繼續受SlowSTC(14,3)超買到頂掉頭下行，同時VHSI嘅日線圖上SlowSTC(14,3)繼續觸底反彈嘅話，即係話一個較大波幅嘅下行將會出現，只係依家(10點36分)見恒指5分鐘圖條SlowSTC(14,3)超賣到不行嘅時候，我都係選擇去pantry斟杯熱水暖暖身。恒指Put(20683)，行使價30800點，旁身用。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo：#Gladyshan