港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美國股市個別發展，納指回吐0.7%。港股連升6日累飆1455點後，今早跌近三百點。

恒指低開77點，報31435，開市後跌幅隨即擴大，接近10時正跌勢轉急，暫時見最多跌299點，報31213，現跌272點，報31240。

國企指數跌96點，報12310。

內地股市今早亦向下，上證指數報3084，跌25點或0.8%。

騰訊(00700)昨日6連升，今早回吐，最新跌2.3%，報419.2元。

手機設備股受關注。美國商務部長羅斯表示，已經達成協議，允許中興通訊(00763)在支付高額罰款和同意改組管理層後恢復經營。瑞聲(02018)今早高開1.1%，報132.8元，最新卻倒跌2.7%，報127.8元；舜宇光學(02382)微升0.1%。

平保(02318)昨日領漲大市，今早先升後回，現跌0.4%，報79.25元。

內銀股跑輸，建行(00939)跌1.1%。

滙控(00005)跌0.6%，報76.75元。

中移動(00941)跌1.3%，報72.25元。

吉利(00175)昨日股價造好，今日除息，現逆市升0.2%，報23.8元。

油價反彈，「三桶油」今早抗跌，中石油(00857)升2%；中石化(00386)升0.5%。

個股方面，周大福(01929)全年多賺三成四，不過期內毛利率下跌，股價今早受壓，最新挫近8%。