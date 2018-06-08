即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，全日波幅151點。恒指收報31512點，升253點或0.81%，成交金額1055.46億元。國指收報 12407點，升124點或1.01%；上證收報3109點，跌5點或0.18%。港股走勢優於A股。

恒指呈4連陽，以近「吊頸」收市，最高升至31521點，未能上破5月14日高位31592點。MACD快慢線正差距擴闊，走勢續強。全日上升股份794隻，下跌797隻，整體市況未如指數般強。

美國商務部長羅斯表示，已經達成協議，允許中興通訊(00763)在支付高額罰款和同意改組管理層後恢復經營。協議包括罰款10億美元、在託管賬戶存放4億美元，如果中興違反任何規定，(第三方託管資金)都將被沒收，美國仍保留讓中興再次關門的權力。中興通訊仍在停牌中，料事件有助改善手機相關板塊之投資氣氛。

七國集團領導人周五將在加拿大魁北克召開首腦峰會，法國總統馬克龍 稱，不排除出現6國對陣美國的情況。美國首次申 領失業救濟人數處於四周低點，上周減少1000至22.2萬，顯示勞動力市場吃緊。美股三大指數個別發展，今早亞太股市下跌，夜期及ADR下跌，料恒指低開後在31300水平反覆爭持。另，中國將在今天公布5月貿易等數據，料添變數。

個股介紹：

吉利汽車(00175)的主要業務為從事在中國生產及銷售汽車及汽車零部件。

集團在2018年5月之總銷量（包含擁有50%權益之合營企業所銷售領克品牌汽車的銷量）為123,068部，較去年同期增長約61%。按月減少約4%，因5月為全年傳統銷售淡季之一。集團2018年5月之出口量按年增長約7倍至1663部。於2018年5月，集團於中國市場之總銷量為12.14萬部，較去年同期增長約59%。2018年首5個月之總銷量為63.8萬部，較去年同期增長約44%，並達至2018年全年銷量目標158萬部之40%。集團於今天起除息。

參考彭博數據，集團預測市盈率為12.81倍，周息率 1.62%。股份上日收報24.05元，上望29.8元，止損設於 23元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。