港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市個別發展，港股6連升進賬逾1400點後，今早料於31500附近整固。市場關注中興(00763)和美國和解，留意科技製造股。

聯儲局下周議息，金融股帶動道指收市升95點，報25241點；標指跌不足1點；納指亦回吐0.7%。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)造價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報77.39元，較本港上日收市升0.14元；騰訊(00700)ADR收報423.3元，跌5.9元；國壽(02628)ADR收報22.77元，跌0.28元；中海油(00883)ADR收報13.58元，升0.12元；中石油(00857)ADR收報6.63元，升4仙；中石化(00386)ADR收報7.63元，升1仙；中移動(00941)ADR收報72.8元，跌0.4元。

美國勞工部公布，截至6月2日止當周，美國首次申領失業救濟人數為22.2萬人，按周減少1000人，勝預期。

油價方面，市場憂慮伊朗供應可能隨時發生問題，以及委內瑞拉產量下滑等問題，外圍油價周四扳升。紐約7月期油升1.22美元或1.9%，收市報每桶65.95美元。布蘭特8月期油升1.96美元或2.6%，收市報每桶77.32美元。

ADR港股比例指數收報31362點，跌150點或0.48%。夜市期指收報31378點，跌157點，較昨日恒指收市低水135點。恒指昨收報31512點，升253點或0.8%，連升6日累飆1455點或4.8%，創5月14日以來、逾3周收市新高。

焦點板塊

科技製造股：美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，已與中興通訊(00763)達成協議，中興將支付10億美元(約78億港元)罰金及第三方托管金4億美元(31.2億港元)，美國方會解除中興禁令。美國晶片製造商高通行政總裁莫倫科普夫(Steve Mollenkopf)表示，希望華府與中興達成協議，能為中國批准高通收購恩智浦半導體(NXP)的交易掃除障礙。留意手機和通訊設備股及半導體股。

內房股：陸續公布上月銷售數據，最新包括：碧桂園(02007)、龍湖900960)和世房(00813)等。

焦點股份

長實(01113)：據報將重建旗下中環和記大廈，和記地產代理就傳媒查詢回應指出，尚未就和記大廈重建一事作出最終決定。

中金公司(03908)：中央匯金以54.12億元人民幣向海爾集團(青島)金融控股，轉讓約3.99億股中金公司內資股股份，佔該公司總股本9.5%。轉讓完成後，匯金將直接持有該公司19.36億股內資股，約佔該公司總股本46.2%。

周大福(01929)：全年多賺34.03%，每股派末期息15仙，連特別息30仙，共派45仙，按年增50%。期內，營業額591.56億元，按年增15.44%。中國內地和港澳地區同店銷售分別錄得8%及10.2%的增幅。

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