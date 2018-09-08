即巿股評 港股直擊

今日分析股份是維信金科(02003)，招股日期為6月7日至6月12日正午，扣除6月9及10日為星期六和星期日，時限為常見的三日半；預算於6月21日在主板上市。招股規模約6,857萬股股，分為公開發售約686萬股和配售約6,171萬股，屬典型的一九之比。因招股規模為常見的2.50億股之不足三成，屬招股規模小的股份，而發行股數約4.97億股，即招股規模佔其13.79%，因別於25%的典型招股安排。招股價介乎20至23元，計出上市時市值約99.46億至114.38億元，從下限值也接近100億元，顯示是市值定位高的股份。另可留意招股價的上限和下限差距只有15%，較普遍的30%為低，暗示管理層對招股銷情充滿信心，不排除與招股規模佔發行股數僅約一成四有關，即上市後街貨偏少。

淺談基本因素

於招股書顯示，此乃中國一家領先的獨立線上消費金融服務提供商，集團向通常持有銀行帳戶及信用卡但未得到傳統金融機構充分服務的優質及近乎優質借款人提供量身定制的消費金融產品。使命是為未得到充分服務的借款人提供觸手可及、量身定制且價格合理的解決方案。以貸款未償還本金餘額計，截至2017年12月31日，是中國排名前10的獨立線上消費金融服務提供商之一，旗下的維信卡卡貸產品系列在中國的信用卡餘額代償市場排名第一，約佔16.4%的市場份額。而除通過自營業務獲取的現金流量之外，集團從多個來源獲取外部資金，包括鞏固用於中國境內的直接貸款模式的自有資金。該等融資渠道包括(i)發行優先股，(ii)境內貸款，或集團的中國附屬公司從中國的銀行及中國的獨立第三方公司獲取的貸款，及(iii)境外貸款，或旗下香港附屬公司從個人及公司獲得的貸款。

非績優股證明

按以上描述，此乃實業股定位毋庸置疑，不過卻非績優股，於2015、2016和2017年均錄得虧損，相對金額約3.03億、5.65億和10.03億元 (人民幣‧同下)，虧損不斷擴大，視為基本面正在惡化。對於2017年虧損逾10億元，集團首席財務官周正於6月7日召開的上市記者會上解釋，當中牽涉到優先股的公允價值及所得稅等會計因素，屬技術性虧損，撇除此等因素之2017年經調整淨利潤為2.92億元。論到優先股公允價值產生的大幅賬面虧損，令人想起於去年11月16日上市的易鑫集團 (2858)，於招股書上顯示截至2017年6月底之六個月虧損約61.05億元，扣除可轉換可贖回優先股的公允價值虧損約63.00億元，經調整淨利潤為1.95億元。理論上於上市後該虧損項目入賬就會「消失」。

合理值之參考

不過於今年4月26日收市後發佈的2017年度報告顯示，該年度的可轉換可贖回優先股的公允價值虧損約176.98億元，計出去年下半年此項目虧損約113.98億元，較上半年高逾八成。再者，易鑫集團於2017年全年虧損約183.37億元，即使扣除公允價值虧損，經調整淨虧損為6.38億元，相對上半年的淨利潤為1.95億元，下半年虧損超過8.33億元，故不排除維信金科也有相似情況。猶幸易鑫於上市時市值較維信金科高逾三倍，所以股價走勢未必如易鑫般令市場大為失望。最後想指出維信金科有四批首次公開發售前投資者，均設有上市首半年之禁售期，其中成本最高的為C系列輪次投資者，發行價為1.6123美元，折合約12.58港元，相對招股價20至23元，折讓介乎37.12%至45.32%。普遍折讓為五成或以上，以此作參考其每股合理值不低於25.15港元，按招股價上限計出仍有近一成之差距，反映認購作短線操作未嘗不可。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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