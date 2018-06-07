即巿股評 港股直擊

美國科技股升勢凌厲納指創新高，港股亦連升數日，雖然今周市場氣氛稍為改善，但實情環球整體不明朗因素仍多，根本事情未見太大改善，小心大市隨時出現反高潮。

資金只輪流炒板塊

港股如要再上升應該看緊早前落後的股份能否發力追上，例如內銀與保險股，今天該類股份接近全線上升，這是偏好現像，交通銀行(03328)、招商銀行(03968)、工商銀行(01398)、農業銀行(01288)等亦升逾1.5%，而內險股更全線上升，其中新華保險(01336)更連升4日，但留意近日熱炒之內房股有部份早於昨天已逾回吐壓力，內地物業管理股亦同樣出現這個現象，小心資金只作輪流炒作游走不同板塊而已。現時不明朗因素太多，下周有美國聯儲議息會議、美朝峰會在新加坡舉行、歐洲央行討論凖備何時停止購買資產時間表等不確定因素存在。貿易方面中美還在雙方膠着狀態，G7開會已肯定美國受其餘G6成員國圍攻的局面，結果差到什麼地步全球正密切留意。另港股上升但內地上證與滬深股市下跌，這對港股後市有一定影響，

走勢方面恒指出現升穿下降軌，從技術走勢仍可樂觀有機挑戰更高位，選股仍建議以恒指及國指成份股份為主，大戶要推上大市必須用幾隻重磅藍籌股，其中以港交所(00388)最為首選，因近期港交所好消息頻頻，而騰訊(00700)今天遭北水狅沽出，周末前未敢太過樂觀，而中海油(00883)在油價回調下股價仍然上升，今天盤中看似有大戶走貨跡象，在下周多項事情待發展的情況下與及假期前夕，入市未宜太進取。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。