即巿股評 港股直擊

6月4日焦點藥股中國生物製藥(01177)進行多項除淨，不少讀者查詢如何計算自己手上持股價值。

以其中一位讀者為例，除淨前以18.8元買入兩手(即共2000股)。6月4日的除凈包括末期息2仙和首季季息2仙，收息4仙其實微不足道，成本先調整為18.76元。

2送1紅股後，讀者成本由原先擁有2000股，每股18.76元；變成擁有3000股，每股成本約12.51元。

派送方面，股息將於6月25日派送；最重要的紅股則於6月19日派送，即20日早上起可以開始交易。這位讀者應對紅股操作有基本認識，因其買入手數是雙位數，2送1不會產生碎股。

至於股價，如上月31日文章所言，個別券商或調整目標，最新有滙證降評級和目標，中生製藥今日挫半成，報12.46元。滙證改變看法其中一個理由是集團缺乏創新藥。

事實上，製藥可大致分為創新藥和仿製藥。在總體而言集團在2018至2020年有望獲國家食品藥品監督管理總局(CFDA)批准的藥物可達48個品種，以仿製藥的量，其實可補創新藥的不足。另一大行瑞信則維持「跑贏大市」評級和目標16.2元。

特別留意今年4月國家發表《關於改革完善仿製藥供應保障及使用政策的意見》，其中一項具體措施是「將品質和療效一致的仿製藥納入與原研藥可相互替代藥品目錄」。當中上月23日集團公布旗下抗乙肝病毒藥物「恩替卡韋分散片」獲CFDA批准通過仿製藥質量和療效一致性評價，反映國家新政與集團業務同軌。

另外踏入5月過後，集團已有「醋酸加尼瑞克注射液」、「複方醋酸鈉林格注射液」和「安羅替尼膠囊」獲CFDA註冊批件。今日收市後亦公布旗下治療胃癌和結直腸癌的仿製藥「注射用左亞葉酸鈣」已獲得CFDA頒發藥品註冊批件。

中生製藥此等龍頭，跌得深無需恐慌，有資金更可考慮加注。短線或受制紅股操作，中線而言絕對可以再破頂。

陳鎮強

信報投資研究部

[email protected]