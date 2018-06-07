港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，道指飆升364點。港股五連升後，今日進一步升返31500點水平，市場預期美國下周加息，金融股接力領漲。

恒指今早高開205點，開市後升幅收窄至110點，見31369點全日低，之後回勇，上午最多升254點，觸及31500水平後再回軟，中午升173點。午後於31500點附近爭持，尾段突破上午高位，曾升262點，高見31521點，為5月15日以來新高。恒指收報31512點，升253點或0.8%，連升6日累飆1455點或4.8%，創5月14日以來、逾3周收市新高。大市今日升跌股份比例均為50%。

全日成交額1055.46億元，較上日增加約81.87億元。

國企指數收報12407點，升124點或1%。國指六日累漲638點或5.4%。

恒指即月期貨收市升334點或1.07%，報31535點，高水22點。

A股尾段受壓，滬指跌0.18%；深成指跌0.49%。兩市成交額約3601億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升50點，報25190。美國聯儲局下周議息，市場預期幾乎肯定加息。另外，歐洲央行首席經濟師普雷特(Peter Praet)表示，央行愈來愈有信心通脹可重返目標水平，下周四開會議息時將會討論是否逐步取消買債。

藍籌金融股領漲，滙控(00005)升1%；建行(00939)升1.4%；友邦(01299)升0.9%；工行(01398)升1.5%；港交所(00388)曾升2.6%，見265.4元逾兩周高，收市升1.9%，政府因去年度末期股息選擇「以股代息」，其於港交所的持股量升至6%。另外，騰訊(00700)六連升，收市升近1%，報429.2元。瑞聲科技(02018)除息，曾升3.4%，收市升0.8%；神華(01088)升1.9%；中海油(00883)除息，收市升0.7%；中電(00002)升1.2%。相反，銀娛(00027)跌1.4%；恒地(00012)跌1%；九倉置業(01997)跌0.8%。

焦點板塊

內險股：稅延養老保險產品，今日正式在上海、福建和蘇州工業園區三個試點區域開售。首批獲銀保監批准銷售保險機構包括：國壽、平安養老、新華人壽、太平養老、太平洋人壽和泰康養老。板塊普遍跑贏大市，平保(02318)除息，股價曾升3.3%見逾一個月高，收市升2.2%，成交達54.94億元。另外，國壽(02628)升1.1%；新華保險(01336)漲2.7%；太保(02601)升2.3%；太平(00966)升1.4%；回A日前獲中證監批准的人保(01339)升1.2%；財險(02328)升1.4%。

消費股：內需及中港消費股續造好，蒙牛(02319)創新高，收市升2.1%；旺旺(00151)創近三年高，收市升2.7%；萬洲(00288)升1.9%；統一(00220)創逾5年高，收市升1.5%；莎莎(00178)創逾3年半高，收市升3.3%；特步(01368)創7年高，收市升6.3%；波司登(03998)續創近3年高，收市升2.1%；I.T(00999)續創逾6年半高，收市升3.2%；卡賓(02030)創逾兩年高，收市升5.1%。

汽車股：吉利(00175)5月總銷量12.31萬部，按年增長60.8%，獲瑞信升目標至29元，股價曾升4.1%，收市升3.4%。另外，華晨(01114)升2.6%；東風(00489)升1.5%。Tesla將於上海建廠，電動車相關股個別走，比亞迪(01211)獲花旗續睇好，股價升2.4%，收報54.95元逾三周高；天能動力(00819)升1.7%；超威(00951)跌4.5%；泰坦能源技術(02188)跌1.9%。

醫藥股：多隻強勢醫藥股回吐，石藥(01093)挫2.9%；中國生物製藥(01177)遭滙豐降評級和目標，股價挫半成；藥明生物(02269)高見98.5元創新高，收市倒跌0.1%；三生(01530)和金斯瑞(01548)挫約4%；康哲(00867)挫2.7%；日前公布廠區停產或拖慢上半年增長的康臣(01681)再挫8.5%。多隻半新股造好，平安好醫生(01833)獲大行接力唱好，花旗最新首予「買入」評級和目標價60元，股價今日升返招股價之上，收市飆9.7%；愛康醫療(01789)曾升14%，見6.17元創上市新高，收市回落僅升2.4%；希瑪(03309)升4.9%。另外，東陽光藥(01558)升6.8%，集團控股股東宜昌東陽光藥擬向A股東陽光科(600673.SH)轉讓其於公司的全部股權權益的交易，獲中證監通過。

教育股：另一熱炒板塊，今日明顯回吐。昨日創新高的民生教育(01569)挫6.5%；楓葉教育(01317)挫4.7%；宇華教育(06169)挫4.8%；睿見教育(06068)跌1.9%；成實外教育(01565)跌2.7%；新華教育(02779)跌3.2%；中教控股(00839)曾見16.6元創上市新高，收市倒挫5.8%；新高教(02001)挫4.5%。

焦點股份

金川國際(02362)：股價逆市挫11.6%，報1.3元，成交額9590萬元。集團宣布，最近接獲多名投資者(包括控股股東金川集團之間接全資附屬金川BVI)的換股通知，把本金總額9.97億美元的永久次級可換股證券轉換為股份，換股價每股1元，集團合共發行77.8億股換股股份，佔擴大後約61.66%。

保利協鑫(03800)與上海電氣(02727)：兩家公司訂立框架協議，今早復牌表現兩極。保利協鑫裂口高開18.4%，曾升21%見0.92元，收市升9.2%，成交額5.57億元。上海電氣收市跌1.3%。保利協鑫擬把旗下從事高純多晶矽生產的江蘇中能硅業科技發展的51%股權售予上海電氣。公告未有透露交易作價，上海電氣計劃以現金支付一半作價，其餘以發行A股結算。保利協鑫估計，江蘇中能100%股權的估值將不超過250億元人民幣。

俊裕地基(01757)：今日掛牌，收報0.36元，較招股價0.34元高5.9%，成交額約1.08億元。不計手續費，每手1萬股賺200元。

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